El PP pide la comparecencia de Murtra por el plan de Telefónica y cuestiona al Gobierno por el ERE masivo

El Partido Popular pide la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, para explicar en las Cortes el nuevo plan estratégico de la compañía, en el que se incluyen más de 6.000 despidos que ahora mismo están siendo negociados entre empresa y ... sindicatos. La formación de Alberto Núñez Feijóo reclama que el directivo dé cuenta de la hoja de la ruta de la compañía, participada en un 10% por el Estado a través de la SEPI, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, de la que forman parte tanto parlamentarios del Congreso como miembros del Senado.

En ese plan estratégico, el punto más espinoso es el de los siete ERE recientemente presentados a los sindicatos por causas objetivas para adelgazar la plantilla en más de 6.000 personas. Y aunque se espera que de la negociación con las centrales pueda salir una cifra menor, lo cierto es que la afectación es masiva. Las sociedades afectadas son siete: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

Más allá del recorte de personal, en el plan estratégico también se incluyen otros elementos: «Ofrecer la mejor experiencia de cliente, ampliar la oferta B2C, escalar el negocio B2B, desarrollar las capacidades tecnológicas, simplificar el modelo operativo y desarrollar el talento son los seis pilares sobre los que se apoya el plan estratégico de Telefónica para los próximos cinco años». Como anexo al plan, asimismo, Murtra pretende ser partícipe de operaciones corporativas en los principales mercados de la operadora. De todo ello, con foco especial en el reciente ERE, reclama el PP que se pronuncie el presidente de Telefónica en las Cortes.

Preguntas al Gobierno

Más allá de la comparecencia, el Partido Popular también ha presentado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para que sean respondidas por escrito. Esta vez en concreto sobre los despidos masivos que planea la compañía de telecomunicaciones y buena parte de ello relacionado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que abrió una grieta en el Ejecutivo al cargar contra el ERE.

Díaz fue hace algunos días la voz discordante en el Gobierno respecto a los despidos. Ministros como Óscar López y Carlos Cuerpo se habían puesto de perfil sobre el ERE al señalar que vigilarán que sea con acuerdo sindical, simplemente; una postura que se entiende porque los despidos vienen avalados por la SEPI, que votó a favor del plan estratégico en el consejo de administración de Telefónica. Esa posición la rompió la ministra de Trabajo al calificar los despidos de «indecentes» en una empresa participada por el Estado.

«¿Qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social para evitar un expediente de regulación de empleo que no comparte en absoluto en una empresa participada por el Gobierno que vicepreside?», pregunta el PP al Ejecutivo. Acto seguido reclama al Gobierno que aclare si ha dado instrucciones al consejero del Estado en Telefónica para rechazar el ERE y, si, de lo contrario, «asume el Gobierno (y con ello la vicepresidenta del mismo) su corresponsabilidad en el planteamiento y ejecución de un expediente de regulación de empleo en una empresa de cuyo consejo de administración forma parte».

También, el PP pregunta al Ejecutivo si va a establecer «alguna política de requisitos en materia de mantenimiento de empleo que pueda condicionar la continuidad de su participación accionarial en una empresa privada», es decir, si podría darse el caso de salir de Telefónica en caso de que no se cumpla alguna exigencia sobre el empleo. Por último, los populares cuestionan que «cómo es posible que se plantee un despido masivo de miles de trabajadores y trabajadoras en una empresa de cuyo consejo de administración forma parte el mismo Gobierno que dice que la economía española va como un cohete».