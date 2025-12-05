Suscribete a
El PP pide la comparecencia de Murtra por el plan de Telefónica y cuestiona al Gobierno por el ERE masivo

El partido busca retratar al Ejecutivo a cuenta del recorte de personal que, en teoría, está avalado por la SEPI

Telefónica comunica a los sindicatos la cifra total del ERE: 6.088 despidos

Marc Murtra, presidente de Telefónica Tania Sieira

Daniel Caballero y María Jesús Pérez

El Partido Popular pide la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, para explicar en las Cortes el nuevo plan estratégico de la compañía, en el que se incluyen más de 6.000 despidos que ahora mismo están siendo negociados entre empresa y ... sindicatos. La formación de Alberto Núñez Feijóo reclama que el directivo dé cuenta de la hoja de la ruta de la compañía, participada en un 10% por el Estado a través de la SEPI, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, de la que forman parte tanto parlamentarios del Congreso como miembros del Senado.

