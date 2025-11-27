Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El juez envía a prisión a Ábalos y Koldo

Murtra defiende «sacrificios» en Telefónica con el ERE para hacer frente al rearme tecnológico

El presidente de la operadora admite que tomarán decisiones «dolorosas» como los despidos a los que se opone Yolanda Díaz en discrepancia con el resto del Gobierno

Trabajo califica de «indecente» el ERE de Telefónica y se desmarca del aval del Gobierno

Murtra defiende «sacrificios» en Telefónica con el ERE para hacer frente al rearme tecnológico
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido la necesidad de que la compañía realice «sacrificios» para poder desarrollar su plan estratégico y hacer frente al tsunami tecnológico que se le viene encima. Lo ha hecho en velada referencia al Expediente de ... Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado la compañía para despedir a 6.088 trabajadores, más de un 30% de la plantilla del grupo en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app