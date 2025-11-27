Murtra defiende «sacrificios» en Telefónica con el ERE para hacer frente al rearme tecnológico

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido la necesidad de que la compañía realice «sacrificios» para poder desarrollar su plan estratégico y hacer frente al tsunami tecnológico que se le viene encima. Lo ha hecho en velada referencia al Expediente de ... Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado la compañía para despedir a 6.088 trabajadores, más de un 30% de la plantilla del grupo en España.

El ejecutivo, que ha participado en el Congreso de Directivos CEDE en Zaragoza, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo estas acciones, por traumáticas que sean, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abriera esta semana una grieta en el Gobierno a cuenta de esta reestructuración laboral, cuando el Estado es uno de los principales accionistas de la operadora, con un 10% del capital. Son medidas «dolorosas» pero que no se pueden postergar, ha insistido.

Murtra ha recordado el caso de otras empresas que no anticiparon la crisis que podría destruirles, como le ocurrió en su momento a Kodak con las cámaras fotográficas. «No podemos seguir ese camino», ha anticipado en defensa de toda la estrategia que va a desplegar en los próximos años desde el punto de vista del negocio, sus inversiones, así como el redimensionamiento de la plantilla.

Telefónica ha desvelado esta semana al completo las cifras de su ERE masivo tras constituir las siete mesas de negociación planteadas. En total, la operadora propone despedir a 6.088 trabajadores, lo que supone el 24,3% del personal en España y un 35,3% de la plantilla de las sociedades afectadas. Las sociedades afectadas son siete: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. Y, por tanto, no lo sustanciarán en un solo procedimiento sino en siete separados, aunque 'de facto' se negociarán todas condiciones en conjunto.

Sin embargo, la ministra de Trabajo se ha desmarcado del resto del Ejecutivo y señala que el hecho de que «una empresa con beneficios y participada públicamente decida despedir a tantas es indecente», según indicó en el Consejo de Ministros del martes. Su posición choca con las de otros compañeros de gabinete, que sí se habían pronunciado sobre la medida, pero en un tono más conciliador. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, señaló hace escasas semanas que «la posición del Gobierno va a ser muy clara, y es que ocurra siempre con acuerdo de los sindicatos». También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se pronunció ayer 24 de noviembre en un tono similar.