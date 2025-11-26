Pedro Sánchez se reserva el control total de las empresas estratégicas

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho saltar todas las alarmas en La Moncloa y ha dado solidez a las voces mas 'duras' en su seno, que desde hace meses venían advirtiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ... de que había que ponerse a trabajar pensando no en los próximos meses, sino en los próximos años del sanchismo.

Ese plan incluía la consolidación de una tupida red de intereses corporativos que aprovechando el músculo de los fondos europeos y las normas aún vigentes previstas para el Covid permiten al Ejecutivo vetar operaciones empresariales e incluso comprar participaciones accionariales apelando a la seguridad nacional y la autonomía estratégica.

Por ello, según ha podido saber ABC de fuentes político-financieras, el Gobierno, siguiendo su estrategia de injerencia en algunas de las principales empresas del Ibex, aprobó ayer en Consejo de Ministros una comisión interministerial, copresidida por el jefe de la oficina económica de Presidencia, Manuel de la Rocha, y por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Su firme objetivo –explican las fuentes–, seguir de cerca a las compañías estratégicas y articular la acción de todo el Ejecutivo desde un mismo foco, concentrando los recursos de los 22 ministerios en un nuevo ente con la apariencia de facilitador de la autonomía estratégica de las empresas, «como si éstas lo necesitaran para hacer lo que mejor saben hacer solas: negocios», apuntan fuentes políticas.

Estas añaden además que los asesores más cercanos al presidente del Gobierno le habrían transmitido -dada la deriva actual de los últimos acontecimientos que cercan a Sánchez-, la idea de no conformarse con las constelación de compañías públicas existentes si, además, se puede completar con movimientos agresivos de entrada y toma de control en otras hasta ahora privadas, como –dicen– «ha sido el caso de Telefónica o Indra».

La motivación del equipo que rodea al líder socialista es construir un «muro de empresas» afines al sanchismo cuya inercia se mantendría más allá de un hipotético cambio de Gobierno. En Moncloa están convencidos de que una vez «cautiva» la operadora de telecomunicaciones ahora en manos de Marc Murtra, con la esfera de poder del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y activo el proceso para engordar Indra a base de fondos de Defensa, qué mejor que incluir otras empresas españolas de relevancia –por ejemplo del sector bancario, apuntan las fuentes– por si llega el cambio de signo político.

Para eso precisamente, advierten las fuentes consultadas por ABC, lleva ya tiempo De la Rocha «revisando los mandatos de consejeros y patronos de las fundaciones españolas más importante que vencen próximamente, con el reto de no contrariar ni a Bruselas ni al Banco Central Europeo».

Identificación de proyectos

Desde el Gobierno aseguran que «el nuevo órgano colegiado interministerial –anunciado por el propio Sánchez en la última edición del 'Spain Investors Day' en enero pasado–, actuará en la «identificación e impulso de proyectos de inversión», contribuyendo a alinear la acción de Gobierno y apoyando el «desarrollo de estrategias de inversión en la Administración General del Estado».

En la nota oficial del Ejecutivo, se detallan las funciones de este nuevo comité: contribuir a «desarrollar una estrategia nacional de inversión», estableciendo líneas de acción para facilitar e impulsar la inversión nacional y extranjera en aquellos «sectores de actividad que se consideren claves en España»; «apoyar a los órganos y organismos competentes en el análisis y evaluación de proyectos de inversión», teniendo en cuenta sus efectos sobre la seguridad económica, el impacto socioeconómico, la sostenibilidad y otras dimensiones relevantes; e «impulsar la toma de decisiones por parte de los órganos y administraciones competentes», para agilizar la implementación de los proyectos de inversión, y fomentar la colaboración y coordinación entre los órganos competentes de las «distintas administraciones públicas» en materia de inversiones.

La nota de prensa especifica también que el comité de inversiones estratégicas estará copresidido por la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia de Gobierno y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, del que formarán igualmente parte los ministerios de Hacienda; de Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Defensa; de Transportes y Movilidad Sostenible; Industria y Turismo; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Sanidad; de Ciencia, Innovación y Universidades; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, junto con la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno e ICEX-Invest in Spain.

Alfombra roja al inversor

Tal y como explicó en su momento este periódico, el presidente del Gobierno vendió la creación de dicho comité como una suerte de alfombra roja administrativa para aquellos grandes inversores que estuviesen dispuestos a desarrollar en España proyectos «para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y en las que concurran razones de interés público, social y económico para el conjunto del país».

Entonces, Sánchez transmitió que el nuevo organismo buscaría identificar y priorizar proyectos empresariales que impulsen la transición verde, la digitalización y la innovación, como pilares fundamentales del desarrollo económico sostenible.