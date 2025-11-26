Suscribete a
ABC Premium

Pedro Sánchez se reserva el control total de las empresas estratégicas

Confía a De la Rocha, jefe de la oficina económica, y al ministro Carlos Cuerpo la gestión de la comisión interministerial para cercar a las compañías españolas más relevantes, y pone a su disposición los recursos del resto de ministerios

Sánchez prepara el asalto total a la gran empresa tras la condena al fiscal general

Manuel de la Rocha, jefe de la oficina económica, junto al presidente Sánchez en Bruselas
Manuel de la Rocha, jefe de la oficina económica, junto al presidente Sánchez en Bruselas EFE
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho saltar todas las alarmas en La Moncloa y ha dado solidez a las voces mas 'duras' en su seno, que desde hace meses venían advirtiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ... de que había que ponerse a trabajar pensando no en los próximos meses, sino en los próximos años del sanchismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app