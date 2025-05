Ángela de Miguel amarra el apoyo de más de una veintena de patronales para presidir Cepyme

La cuenta atrás para que Ángela de Miguel y Gerardo Cuerva midan sus fuerzas en las urnas ha comenzado. El día 20 de este mes de mayo los electores decidirán el futuro de Cepyme en unas elecciones que fueron convocadas de forma convulsa a ... primeros de marzo, después de que el presidente de la patronal de pymes intentara blindarse frente a Antonio Garamendi con una reforma de la delegación del voto ilimitado con el argumento de evitar presiones. Su iniciativa le enfrentó con su comité ejecutivo y tuvo finalmente que retirar sus cambios estatutarios tras las advertencias del órgano de dirección de llevarlos ante la Justicia.

Durante los últimos meses la patronal ha vivido una situación inédita, salpicada de duras acusaciones por parte de Cepyme hacia el núcleo cercano a Garamendi, que han terminado por empañar un proceso electoral en el que, en estos momentos, parte con ventaja la candidata oficial. Las estimaciones que realizan fuentes cercanas al proceso electoral sitúan, en un escenario moderado, en un 57% el apoyo que tendría en estos momentos Ángela de Miguel, frente al 25% que tendría Gerardo Cuerva y un 18% de indecisos.

La incógnita de Andalucía

En la cuenta atrás para elegir presidente de Cepyme para un nuevo mandato de cuatro años, la balanza se inclina hacia Ángela de Miguel, a tenor de la sucesión de pronunciamientos públicos. Más de una veintena de patronales han dado ya su respaldo público a la presidenta de CEOE en Valladolid. Entre las últimas en hacerlo está la potente organización madrileña CEIM, también lo ha hecho la vasca Confebask y la catalana Fomento del Trabajo. En la misma dirección se ha pronunciado la patronal de Valencia (CEV) y las organizaciones empresariales de Canaria, la Rioja, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León y Ceuta, entre otras. Llama la atención que la organización en Andalucía, la CEA, no se haya decantado por uno u otro candidato .

Los autónomos de ATA dirigidos por Lorenzo Amor fueron de los primeros de hacer público su respaldo a De Miguel, igual que lo hicieron los jóvenes empresarios de Ceaje, el comercio (CEC), el transporte por carretera (Confebús), la cogeneración (Acogen) y la de patronal de alquiler de vehículos Feneval. La del metal, Confemetal, también apoyará a Ángela de Miguel, igual que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Cepyme Aragón optará por la empresaria vallisoletana, que promete una patronal más fuerte tras denunciar que «las pymes están abandonadas».

El apoyo de las grandes organizaciones es evidente, pero en los casos en los que el respaldo a la candidata oficial no haya sido unánime, como ha ocurrido en CEIM, algunos de sus vocales podrían dar su respaldo a Cuerva, teniendo en cuenta que todos los que participan en los comicios meterán su voto en la urna de forma personal y secreta. Nadie en la organización niega el peso que tiene Gerardo Cuerva en los territorios, entre los pequeños empresarios, donde su discurso combativo cala y es compartido. La representatividad en los territorios es la baza del actual presidente de Cepyme.

Una única candidatura

Las patronales que han expresado públicamente su respaldo a la candidata del empresario vasco defienden la unidad de acción empresarial y, por tanto, la conformación de una única candidatura para el liderazgo de la patronal de las pymes. Como ya informó este diario, pesos pesados en CEOE han remado durante estos meses a favor de ese objetivo, intentado convencer a Cuerva de que diera un paso atrás y renunciara a presentarse, aunque sin éxito. Garamendi llegó a ofrecerle varios puestos de relevancia en el exterior, en Iberoamérica y también puso sobre la mesa la opción de que conservara su vicepresidencia en CEOE como presidente de la patronal provincial de Granada. El no ha sido hasta ahora la respuesta del empresario granadino.

Un antes y un después

El entorno de Cuerva insiste en que no deja de recibir apoyos que refrendan el trabajo del presidente. Recuerdan el impacto que tuvo el manifiesto en defensa de la libertad de la empresa presentado por todo lo alto la pasada primavera, un acto que marcó un antes y un después en las relaciones con el presidente de CEOE. Los desencuentros sobre la reforma laboral, que CEOE firmó en 2022 con el Gobierno y los sindicatos, fueron también públicos. Aunque Cepyme también selló aquel pacto no escondió sus reticencias sobre el texto, como tampoco lo hizo CEIM o Asaja. Y aunque el comité ejecutivo aprobó el texto legal por mayoría, los críticos levantaron la voz para asegurar que no era la reforma que necesitaba España, que introducía más rigideces y que era nociva para sectores como el campo por la limitación que hace la norma de la temporalidad y la estacionalidad del sector.

La guerra que se ha desatado por el trono de Cepyme se produce en un momento delicado para el mundo empresarial, de fuertes tensiones con el Gobierno, y con Yolanda Díaz, abriendo camino a la patronal amadrinada por Begoña Gómez, Conpymes, en las instituciones del Estado y en el diálogo social con el objetivo último de cambiar las reglas que miden la representatividad. El frente abierto por el Ejecutivo preocupa a la patronal, como la jornada de 37,5 horas, norma que mantiene en vilo a las empresas, especialmente a las más pequeñas.

El valor de la empresa como lema

A dos semanas de que tengan lugar los comicios, Gerardo Cuerva ha presentado su programa electoral, para el que ha elegido como lema el mismo que CEOE utilizó en su Asamblea en 2023, «el valor de las empresas», y en el que alude a José María Cuevas como el «espejo en el que nos miramos quienes apostamos por fortalecer las empresas». Es la libertad de empresa el punto de partida para el empresario granadino, que se queja de la «multitud de medidas impuestas» por las distintas administraciones, que dificultan la unidad de mercado, y de los elevados costes fiscales, laborales y burocráticos. En este escenario dice que Cepyme debe «acentuar su relevancia y defensa de las pymes», «siempre en el marco de la unidad con CEOE», pero «con voz propia, relevancia y autonomía».

En una carta abierta dirigida al tejido empresarial, Cuerva señala que se presenta a la reelección «con la finalidad básica de reforzar e intensificar la firme defensa de las empresas, que hemos desarrollado -asegura- todo el equipo de la organización desde que fui elegido presidente de la asociación por unanimidad en 2021». «La Cepyme en la que yo creo debe reconocerse por la defensa a ultranza y sin concesiones de un terreno de juego que permita a las empresas desarrollar su relevante papel en las condiciones más adecuadas en beneficio de la sociedad española», afirma.

Negociación colectiva 'no intervenida'

El programa del candidato a dirigir la patronal de pymes cuatro años más aboga por una reducción de la presión fiscal, especialmente de cotizaciones sociales, por más flexibilidad laboral y por una negociación colectiva «no intervenida», además de por la unidad de mercado y la rebaja de trabas administrativas. La lucha contra la morosidad, tanto pública como privada es un objetivo, como también lo es el fomento del crecimiento empresarial y transformación digital y la reforma de Cepyme como organización profesional, «más útil y al servicio de sus asociados».

Por último, recuerda que en España hay más de tres millones de pymes que generan más de 10 millones de empleos y aportan más del 65% del valor añadido de la economía. «No podemos ser comparsas ni estar callados», afirma Cuerva, que llama a empresarios, asociaciones y organizaciones a participar activamente en este proceso electoral y contribuir a una Cepyme más influyente, más cercana y más útil.