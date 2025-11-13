A juicio dos aerolíneas por cobrar un extra por un asiento de ventanilla sin ventanilla

«Un asiento de ventanilla en el avión no tiene por qué tener ventanilla». Es el argumento que ha empleado la aerolínea United Airlines para solicitar a un juez federal estadounidense la desestimación de una demanda que acusa a la empresa de cobrar ... a sus usuarios un sumplemento por viajar en esta ubicación cuando, en realidad, las butacas carecían de ojo de buey.

Se trata de una demanda colectiva presentada por varios pasajeros el pasado agosto, muy similar a otra de la misma época que afecta a la compañía Delta Air Lines. Los viajeros pagaron una cantidad adicional para disponer de asientos con ventanilla en aviones modelo Boeing 737, Boeing 757 y Airbus A321, pero no se les indicó que no contaban con ojo de buey durante el proceso de compra, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

Por su parte, United Airlines niega haber prometido contractualmente que los asientos en esa posición tuvieran vistas, incluso cuando utilizó la palabra «ventana» para etiquetar esas butacas en las pantallas de selección y en las tarjetas de embarque. En este sentido, argumenta que la palabra «identifica la posición, es decir, junto a la pared del cuerpo principal del avión».

La aerolínea, con sede en Chicago, también se ha referido a sentencias anteriores para defenderse. Los tribunales, aduce, han dictaminado en repetidas ocasiones que la legislación federal prohíbe, en general, a los pasajeros presentar reclamaciones por incumplimiento de contrato en relación con las tasas y recargos de las compañías aéreas, incluido el coste de los asientos más deseables.

El abogado de los demandantes contra United Airlines, Carter Greenbaum, ha sostenido en un correo electrónico que los consumidores «merecen algo mejor que promesas vacías y los juegos de palabras» de la aerolínea. Por su parte, los denunciantes han asegurado que habrían elegido otros asientos y no habrían pagado un plus de haber sabido que no contaban con ventana.

Ambas demandas reclaman millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, por más de un millón de pasajeros por aerolínea.