A juicio dos aerolíneas por cobrar un extra por un asiento de ventanilla sin ventanilla

Se trata de United Airlines y Delta Airlines, que han sido denunciadas por varios usuarios

ABC

«Un asiento de ventanilla en el avión no tiene por qué tener ventanilla». Es el argumento que ha empleado la aerolínea United Airlines para solicitar a un juez federal estadounidense la desestimación de una demanda que acusa a la empresa de cobrar ... a sus usuarios un sumplemento por viajar en esta ubicación cuando, en realidad, las butacas carecían de ojo de buey.

