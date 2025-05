La vivienda es el principal problema para los españoles. La economía es el segundo. Y lo más probable es que vayan de la mano. Las malas sensaciones en torno a todo lo que tiene que ver con el ladrillo empañan nuestra percepción sobre la evolución ... de la economía. Importa poco lo que pueda estar haciendo el PIB, el empleo o la inflación cuando hay una sensación muy extendida de que es imposible comprar o alquilar una casa. Y, además, las cosas antes de enderezarse se van a poner peor. Las dinámicas de oferta y demanda son muy claras. La primera no levanta cabeza y la segunda se acelera. El principal lastre para la oferta está siendo las medidas arbitrarias del Gobierno que se han traducido en una fuerte salida de casas del mercado. La falta de seguridad jurídica aleja a los potenciales inversores institucionales que, no hay que olvidar, tienen todo el mundo para invertir, a la vez que los grandes propietarios, que en contra de lo que esgrime el Gobierno son inversores particulares con un número reducido de propiedades, prefiere sacarlas del circuito a la espera de tiempos mejores. Y la demanda, medida, por ejemplo, en el número de nuevos hogares que se crean al año, no para de crecer.

Que la solución no llegue en el corto plazo tiene evidentes lecturas tanto económicas como políticas. En lo económico, ante la situación que estamos describiendo, no podemos descartar que, como decía hace poco el responsable de unos de los mejores observatorios de la evolución de la vivienda en España, volvamos a ver chabolas. Y, llegados a este punto, en lo político debería provocar un movimiento tectónico. Noticia Relacionada El PSOE quiere subir los impuestos a la segunda vivienda y los pisos vacíos tras el fracaso de su ley Antonio Ramírez Cerezo Propondrá también al Congreso elevar al 21% el IVA a los pisos turísticos y crear un tributo estatal para la compra de casas de extracomunitarios Pese a lo contraproducente que ha resultado ser las políticas de consignas y de soluciones fáciles, el Gobierno persevera en el error lo que deja el camino expedito para que la oposición haga de este problema bandera. Básicamente hay que hacer lo contrario de lo hecho hasta ahora. Medidas que refuercen la seguridad jurídica para incentivar la oferta. Son medidas que a lo mejor no tienen buena prensa y que probablemente susciten algo de contestación, pero ese es el camino. El buenismo y las injerencias han sido completamente contraproducentes. Y la mejor forma para que se recupere la oferta es quitando palos de las ruedas. Lo demás irá detrás. Valentía, audacia y determinación es la recomendación que podemos dar a quien esté redactando la ponencia económica del PP para el próximo Congreso del partido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión