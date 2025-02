Probablemente el señor Sánchez estará a otra cosa y no le importe un pimiento cómo pueda interpretar el mercado el patín que ha montado con la decisión de la que llevamos todos hablando estos últimos cinco días que el se ha tomado de ... asueto. Aunque no le importe o le importe menos que otras cosas que probablemente hoy nos cuente, o no, nunca se sabe con este señor, probablemente se llevaría un chasco si se supiera lo poco que le importa al mercado.

Hay muchas razones detrás de esta aparente indiferencia. La de mayor calado probablemente sea que el mercado tras lo que hemos vivido en los últimos años está curado de espanto. Desde la gran crisis financiera hemos visto de todo en la arena política. Hemos lidiado con Varoufakis, Brexit, populismo de distintos colores, amagos secesionistas, Trump… Por lo que a estas alturas las tribulaciones de un actor de reparto en el contexto internacional desde luego que no mueven la aguja. Noticia Relacionada Ajuste de cuentas ¿Qué esperaba Sánchez? John Müller Da igual que decida quedarse ya que no cambiaría mucho el panorama que en clave económica teníamos hasta ahora: un Gobierno incapaz de hacer nada, que es algo que los mercados si no aplauden desde luego que agradecen. Si por el contrario decide irse y esto desemboca en un adelanto electoral, el mercado tampoco reaccionaría. Han sido muchas las citas electorales en los últimos años y ninguna ha suscitado dudas que pudieran perturbar al señor mercado. En España, probablemente en el conjunto de la Unión Europea, el margen de actuación de los gobiernos en materia económica es prácticamente ninguno. Y, en cualquier caso, no hay ninguna fuerza política con opciones reales de gobierno que tenga planteamientos que al mercado le puedan preocupar. En cualquier caso, si el desenlace de este rocambolesco episodio resultará en un cambio de Gobierno, el mercado lo terminaría recibiendo bien. Un Gobierno de color distinto con capacidad de legislar y de avanzar por la senda de las reformas para atajar los problemas económicos que son de sobra conocidos acabaría siendo bueno. Así las cosas, señor Sánchez, si lo que le preocupa es cómo se lo van a tomar los inversores, dimita, convoque elecciones y dé opción a que llegue alguien que haga algo. A nosotros sí que nos vale la pena.

