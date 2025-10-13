Suscribete a
ABC Premium

Ajuste de cuentas

La guerra por otros medios

El nuevo pulso arancelario revela que la tregua fue sólo una ilusión

El oro y los miedos (08/10/25)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo Reuters
John Müller

John Müller

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump ha vuelto a colocar a China en la mira estratégica. Su anuncio de un arancel adicional del 100 % a los productos chinos -en respuesta a los nuevos controles de exportación de minerales escasos decretados por Pekín- provocó la peor caída de ... los mercados estadounidenses desde abril: el S&P 500 retrocedió un 2,7 % y el Nasdaq un 3,6 %. El mensaje fue claro: la tregua comercial se ha roto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app