EE.UU. se plantea abandonar Dlos reportes trimestrales

La propuesta de Trump de reducir la frecuencia de los informes financieros de las empresas cotizadas ha vuelto al primer plano. Pero, ¿qué se sabe realmente sobre sus efectos? Varios estudios permiten anticipar qué puede pasar si la SEC cambia las reglas del juego en los mercados de valores del país

John Müller

El presidente Donald Trump ha vuelto a agitar el debate sobre la regulación bursátil con una propuesta concreta: que las empresas que cotizan en Bolsa solo tengan que presentar resultados dos veces al año. «Sujetos a la aprobación de la SEC», matizó, pero el mensaje ... fue claro. Con Paul Atkins al frente de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la idea tiene opciones reales de avanzar. Estados Unidos exige reportes trimestrales desde 1970. La justificación entonces fue aumentar la transparencia, especialmente tras el escándalo de Penn Central, la mayor quiebra empresarial de la época. Desde entonces, el principio de «cuanta más información, mejor» ha guiado la regulación financiera. Pero ahora ese consenso se resquebraja.

