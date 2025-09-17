Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PSOE envía a Zapatero a Suiza para reunirse con Puigdemont tras el ultimátum de Junts

La Fed baja los tipos de interés un cuarto de punto, en medio de la politización del banco central de EE.UU.

El presidente Jerome Powell ya había deslizado en Jackson Hole esta decisión y era lo esperado por el mercado

Una jueza del Supremo, sobre Trump: «¿Entendemos la diferencia entre presidente y rey?»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal efe
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Reserva Federal ha aprobado este miércoles una bajada de tipos de interés de un cuarto de punto, como esperaban la gran mayoría de analistas y los ha dejado en el umbral de entre el 4% y 4,25%, como esperaba la gran ... mayoría de analistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app