Cinco claves para vender mejor una vivienda en invierno Muchos compradores confían en cerrar la operación antes de acabar el año o en los primeros meses del ejercicio siguiente

Pisos.com

En los meses más fríos del año no se congela la compraventa de vivienda. De hecho, el invierno es uno de los periodos más activos en lo que respecta al cierre de operaciones. Muchos potenciales compradores se fijan como propósito ser propietarios antes de que acabe el año o en los primeros meses del siguiente. Esta ventaja debe ser aprovechada por los vendedores, acondicionando su casa para atraer las visitas. Desde pisos.com, queremos darte algunos consejos para que cierres la operación en la estación invernal:

1. Fotografías invernales. Las fotos de un inmueble anunciado online son la mejor carta de presentación. Las imágenes de la vivienda no deben tener reflejos ni estar distorsionadas. En los meses fríos, hay menos horas de luz natural, así que aprovecha el momento de mayor incidencia de rayos solares para hacer las fotos. Si vives en un sitio donde suela nevar y tienes terraza, usa tu cámara para captar las vistas. Otra foto motivadora es el salón con la chimenea encendida.

2. Temperatura de confort. Fuera de la casa hace frío, por lo que es esencial que de puertas adentro se encienda la calefacción para recibir a las visitas. No obstante, no la pongas al máximo, dado que el choque térmico será fuerte y los posibles interesados no estarán cómodos. Trata de reconfortarles con una bebida caliente. Ten en cuenta que el olor a café provoca una sensación hogareña muy agradable.

3. Bienestar cromático. Para tener mayores garantías de éxito a la hora de enseñar tu casa es fundamental que los ambientes estén despersonalizados y sin mucho mobiliario. Los colores claros dan amplitud visual, pero en invierno quizá promuevan un ambiente desangelado. Dale un toque a las estancias con complementos textiles de tejidos suaves y estampados de temporada, como mantas de cuadros escoceses o de terciopelo. No te olvides de las velas.

4. Buenos aislamientos. Además de enfatizar la existencia de un buen sistema de climatización, ya sea con la presencia de eficientes radiadores de gas o poniendo el acento en la belleza de una chimenea, la mejor carta que puedes jugar es admitir las bondades de los aislamientos. Si las ventanas cuentan con doble acristalamiento con rotura del puente térmico, les estarás diciendo al comprador que va a estar muy a gusto en esa casa.

5. Desperfectos en regla. Uno de los problemas que acusan las casas antiguas es la humedad, que se multiplica con las lluvias y la nieve. Debes subsanar cualquier mancha o fuga, dado que el más mínimo olor pondrá en alerta a los compradores. Aprovecha para, de paso, darle una mano de pintura a las paredes. Vigila las tuberías y la instalación eléctrica con el fin de que evitar reclamaciones.