Un informe del Gobierno admite que el fin de las 'golden visa' afectará al inmobiliario y al turismo de lujo

España dejó de proporcionar permisos de residencia a no comunitarios por la adquisición de activos inmobiliarios de alto valor el pasado 3 de abril

Viviendas en Puerto Banús (Marbella)
Viviendas en Puerto Banús (Marbella)
Bruno Pérez

Desde el pasado 3 de abril la adquisición de un activo inmobiliario de un valor superior a 500.000 euros ya no da derecho a la obtención de un permiso de residencia en España. Las 'golden visa inmobiliarias' que el Gobierno de ... Rajoy habilitó tras la crisis financiera -al igual que otros países europeos- para tratar de sacar al sector inmobiliario de la depresión y de paso atraer el país grandes fortunas no europeas, y que han formado parte del paisaje regulatorio doméstico durante más de una década, fueron derogadas por el Gobierno bajo la asunción de añadían presión al mercado inmobiliario de zonas tensionadas como Barcelona o la Costa del Sol.

