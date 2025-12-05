Suscribete a
ABC Premium

Hacienda retrasa su cierre fiscal para poder gastar más fondos europeos

El Gobierno decide renunciar a buena parte de los 84.000 millones de préstamos baratos que le había reconocido el Mecanismo de Recuperación

Bruselas intensifica el control sobre la gestión de los fondos europeos en España tras los últimos fiascos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero juan flores
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a reabrir el Presupuesto prorrogado de 2025, cuyo cierre contable había programado hace un mes para este viernes 5 de diciembre, para poder pagar a los funcionarios del Estado antes de que acabe el año, ... como comprometió con los sindicatos CSIF y UGT, la paguilla correspondiente a los atrasos por la subida salarial del 2,5% para este ejercicio pactada hace apenas unos días. La maniobra era necesaria desde el punto de vista legal para poder habilitar el gasto de los más de 540 millones de euros que se necesitan para atender a ese compromiso y se formalizará este viernes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app