Bruselas intensifica el control sobre la gestión de los fondos europeos en España tras los últimos fiascos

A mediados de febrero de 2023 una misión de diputados de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, encabezados por la presidenta de la misma, Monika Hohlmeier, realizó una sonada visita a España para conocer de primera mano el grado de ejecución de ... los fondos del Plan de Recuperación y los sistemas de control dispuestos por el Gobierno. Les inquietaba, como se ocuparon de deslizar durante las semanas anteriores, la falta de información sobre el destino de los fondos ya aplicados por el país y el escaso desarrollo de los sistemas de control que debían garantizar la adecuada ejecución de los mismos. Se reunieron con cuatro ministros del Gobierno y regresaron a Estrasburgo confirmando la falta de transparencia en el uso de los fondos del Plan de Recuperación en España.

Ese año 2023 la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda, como organismo encargado del correcto funcionamiento del dispositivo gubernamental de control sobre los fondos europeos, tuvo que atender una decena de requerimientos de solicitudes de información y documentación por parte de las autoridades europeas y soportó dos auditorías comunitarias sobre sus procedimientos de control para asegurar que cumplía el objetivo de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Según acaba de revelar la propia IGAE en su última memoria de actuaciones, correspondiente al ejercicio de 2024, el año pasado la cifra de requerimientos de información y documentación que las autoridades europeas trasladaron a España se dispararon a 15 y los informes de auditoría sobre los procedimientos de control dispuestos por la IGAE a tres, lo que atestigua una intensificación del control de las autoridades europeas sobre la gestión de los fondos comunitarios en España.

Este incremento de actuaciones de control no se ha limitado además al perímetro de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sino que ha alcanzado a la gestión del resto de fondos europeos que recibe España, como los del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) o los que gestiona la FEMP, ámbitos en los que los requerimientos de información realizados por las autoridades europeas se han duplicado desde los 48 registrados en 2023 hasta cerca del centenar.

El organismo del Ministerio de Hacienda que se encarga del control de las cuentas públicas da en su memoria anual algunas pistas sobre los motivos que pueden haber desencadenado este incremento de requerimientos a España por parte de las autoridades europeas. El más evidente es que fue la IGAE la que auditó el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados al quinto desembolso de los fondos Next Generation, en torno a los cuales el Gobierno de España y Bruselas mantuvieron un prolongado tira y afloja que no se desbloqueó hasta el pasado mes cuando la Comisión confirmó la entrega de 23.100 millones de euros (7.100 millones en transferencias a fondo perdido y 16.000 millones en préstamos) al Reino de España, tras recortar en 1.100 millones la cuantía por diversos incumplimientos.

Aunque se trató de una sola auditoría, la IGAE precisa que se incluyeron tres solicitudes de pago en dicho informe lo que ha desembocado en un mayor número de solicitudes de aclaración por parte de Bruselas.

Pero hay otros focos de disfunción que inquietan a Bruselas. Muchas comunidades autónomas continúan expresando sus quejas por el mal funcionamiento de la plataforma habilitada por el Gobierno para que vuelquen su información sobre la ejecución de los fondos y que debe servir de base para ejecutar el control de auditoría sobre los mismos, la denominada plataforma Coffee que como ha relatado en sucesivas informaciones ABC ha sido un constante foco de problemas desde el mismo momento de su concepción.

Las quejas a nivel interno por el mal funcionamiento de los sistemas de gestión del Plan de Recuperación en España son compartidas también por el gran órgano fiscalizador europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, que en su último informe anual volvía a recalcar que el «sistema de información no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos incumplidos, ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la UE e importes pagados. Las deficiencias que se detectaron en 2022 todavía persisten», concluían hace solo un año.