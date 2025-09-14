Suscribete a
ABC Premium

Bruselas intensifica el control sobre la gestión de los fondos europeos en España tras los últimos fiascos

La Intervención General del Estado, el organismo al que el Gobierno encomendó esa tarea de supervisión, atendió en 2024 más requerimientos de las autoridades europeas que nunca

La UE advierte de deficiencias en el control de los fondos anticrisis que recibe España 

Reunión de la Comisión de Control Presupuestario del Europarlamento con el Gobierno en 2023
Reunión de la Comisión de Control Presupuestario del Europarlamento con el Gobierno en 2023 EFE
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A mediados de febrero de 2023 una misión de diputados de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, encabezados por la presidenta de la misma, Monika Hohlmeier, realizó una sonada visita a España para conocer de primera mano el grado de ejecución de ... los fondos del Plan de Recuperación y los sistemas de control dispuestos por el Gobierno. Les inquietaba, como se ocuparon de deslizar durante las semanas anteriores, la falta de información sobre el destino de los fondos ya aplicados por el país y el escaso desarrollo de los sistemas de control que debían garantizar la adecuada ejecución de los mismos. Se reunieron con cuatro ministros del Gobierno y regresaron a Estrasburgo confirmando la falta de transparencia en el uso de los fondos del Plan de Recuperación en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app