El Gobierno negocia 'in extremis' con Bruselas otra revisión del plan de recuperación para no perder millones en ayudas a fondo perdido

A menos de un año de que finalice el plazo para que los países europeos soliciten la recepción de los fondos que se les asignaron dentro del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, en agosto de 2026, el Gobierno de España ha abierto una negociación con la Comisión Europea para tratar aligerar los compromisos de inversiones y reformas adquiridos en su día con Bruselas y facilitar el acceso a los alrededor de 20.000 millones de subvenciones preconcedidos que aún están pendientes de cobro.

El objetivo de la negociación, según informa Europa Press a partir de fuentes gubernamentales, es adaptar el diseño del plan para asegurar su ejecución antes del cierre en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea para asegurar que se utilice la mayor parte de los fondos anticrisis.

El Reino de España ha recibido hasta la fecha 55.000 millones de euros de subvenciones a fondo perdido, del total de 79.854 millones que tiene preasignados del Mecanismo Europeo de Recuperación, pero ha tenido dificultades para cumplir con los hitos y objetivos previstos en los dos últimos desembolsos. De hecho, el quinto desembolso recibido el pasado mes de agosto llegó reducido en más de 1.000 millones de euros por el incumplimiento de algunos de esos objetivos, como la equiparación del tratamiento fiscal del diésel con la gasolina, rechazada por el Congreso de los Diputados a principios de año.

Según las fuentes gubernamentales que cita EP, lo que se está negociando es simplificar y reducir el plan original de Gobierno para tratar de facilitar el acceso a la mayor parte de los 20.000 millones de euros que aún tendría pendientes de recibir.

Con ese objetivo en mente, el Gobierno también quiere priorizar la recepción de las subvenciones a fondo perdido para gastar «hasta el último euro», por delante de los préstamos baratos, de los que también tiene concedido el acceso a más de 80.000 millones de euros y que aunque en principio se aspiraba a exprimirlos al máximo ahora parecen asumir que se van a aprovechar en un porcentaje más reducido.

El Gobierno confía en que esta negociación le sirva para allanar el camino del cumplimiento de los hitos y objetivos asociados al sexto desembolso de fondos europeos.