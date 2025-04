Las familias españolas activan el 'modo crisis': reducen el gasto y tiran de sus ahorros

Las familias españolas han activado el 'modo crisis'. Sus expectativas sobre el futuro no han dejado de empeorar desde que Rusia atacara la frontera de Ucrania el pasado mes de febrero y la escalada generalizada de precios que ha seguido a la agresión no ha hecho otra cosa que ensombrecer aún más su horizonte financiero.

Así lo atestigua un informe difundido este martes por el Banco de España a partir de la información obtenida de la Encuesta de Expectativas de los Consumidores (CES) que regularmente elabora el Banco Central Europeo con opiniones de ciudadanos de toda la Europa del euro. El análisis de las respuestas de los consumidores españoles revela un deterioro de sus expectativas no sólo en cuanto al encarecimiento que puedan experimentar los precios en los próximos meses sino también sobre la evolución futura de sus rentas, de su situación patrimonial, particularmente en lo referente a sus ahorros, e incluso de la situación económica general.

Los analistas del banco subrayan que la guerra de Ucrania ha puesto punto final a la tendencia a la recuperación del consumo que se venía observando en los meses anteriores y ha abierto una etapa de contención del gasto que, advierte, tendrá incidencia sobre la evolución de la economía.

Pérdida de rentas

Es la respuesta natural de los hogares españoles a un horizonte en el que prevén que la presión de los precios se mantendrá a medio plazo y que la inflación permanecerá en niveles del 3% aún en 2025. La mayoría de los españoles descuentan asimismo que sus salarios no van a crecer en la misma magnitud en la que lo van a hacer los precios y que, por tanto, se verán obligados a tirar de su bolsa de ahorros acumulada durante la pandemia para atender sus gastos habituales.

Lo que dicen los datos recabados por el BCE es que mientras el pasado mes de febrero la mayoría de los consumidores pensaban que la inflación se situaría a final de año en el 2,5% o como mucho entre ese porcentaje y el 4,5%, ahora la percepción mayoritaria es que la inflación media a un año vista estará todavía por encima de ese umbral y que es muy probable que supere el 7,5%.

La percepción general, además, es que la renta familiar no aumentará al mismo ritmo que los precios y que experimentará incrementos moderados.

«Desde marzo, los hogares han revisado a la baja sus planes de gasto nominal como consecuencia del impacto del conflicto bélico sobre su confianza y sobre la evolución anticipada de sus rentas, su situación patrimonial y su acceso al crédito», señala el informe del Banco de España.

La información disponible sobre las expectativas de los consumidores apunta a que, en términos generales, esa reducción de los gastos se va a concentrar en aquellos menos perentorios, principalmente bienes de lujo o bienes duraderos, como los destinados a la renovación de enseres del hogar o compra electrodomésticos o automóviles.

El Banco de España advierte, no obstante, de que esa situación podría ser más complicada en los hogares que apenas disponen de colchones de ahorro y que se están viendo obligados a reducir su gasto en bienes básicos para hacer frente al encarecimiento del recibo de la luz, un gasto básico al que no pueden renunciar.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos ha detectado que mientras entre las rentas más bajas la sensibilidad ante una eventual subida del precio de la electricidad es significativa y obliga a un ajuste casi automático en sus patrones de gasto, entre el conjunto de la población apenas tiene incidencia.

Un dato llamativo del informe es que pese a los ríos de tinta que ha generado el encarecimiento del recibo de la luz y al millonario esfuerzo realizado desde los poderes públicos para rebajar su impacto en los presupuestos familiares resulta que, salvo en el caso de las rentas más bajas, la inmensa mayoría de los españoles se han adaptado a la subida del precio de la electricidad sin abordar cambios sustanciales en sus patrones de gasto, sin recortar de otras partidas y tirando de los ahorros acumulados durante la pandemia.

«Las familias que disponen de un mayor colchón de liquidez no han modificado de forma sustancial sus niveles de gasto en otras partidas ante un incremento de estos costes y, por tanto, habrían reducido sus tasas de ahorro de forma temporal para afrontarlos», dice el informe, confirmando la resiliencia de la mayoría de los hogares españoles ante el 'shock' energético.

Las diferencias en la manera de enfocar este contexto no solo se dan por niveles de renta sino también por perfiles de edad. Mientras los jóvenes se han apresurado a contener sus expectativas de gasto a futuro, las cohortes de edad por encima de los 55 años apuntan a un mantenimiento de sus patrones de gasto, quizá también por las expectativas de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los españoles blindan sus vacaciones

Tras dos veranos caracterizados por las restricciones a la movilidad y por la obligatoriedad del uso de las mascarillas incluso en las playas, los españoles han decidido priorizar este año 2022 sus vacaciones por delante de otros gastos. Así lo atestigua un artículo de análisis difundido este martes por el Banco de España a partir de la información de la Encuesta de Expectativas de Consumidores (CES) del Banco Central Europeo, que revela que el gasto vacacional es prácticamente la única partida que no se ha resentido del presupuesto familiar tras el intento de invasión rusa de Ucrania iniciado el pasado mes de marzo.

Los hogares españoles ante el gasto en vacaciones En porcentaje Expectativas de gasto en grandes partidas de consumo Escala izquierda Automóvil Artículos del hogar Escala derecha Casa Artículos de lujo Vacaciones 14 45 40 12 35 10 30 8 25 20 6 15 4 10 2 5 0 0 Abr. 20 Oct. 20 Abr. 21 Oct. 21 Abr. 22 Expectativas de gasto en vacaciones por nivel de renta 'Quintil de Renta' es una forma de clasificar los niveles de renta de los ciudadanos desde el 20% con rentas más bajas hasta el 20% con rentas más altas Quintil 1 Quintil 4 Quintil 5 Quintil 2 Quintil 3 70 60 50 40 30 20 10 0 Abr. 20 Oct. 20 Abr. 21 Oct. 21 Abr. 22 Fuente: Banco de España / ABC Los hogares españoles ante el gasto en vacaciones En porcentaje Expectativas de gasto en grandes partidas de consumo Escala izquierda Automóvil Casa Escala derecha Artículos del hogar Artículos de lujo Vacaciones 14 45 40 12 35 10 30 8 25 20 6 15 4 10 2 5 0 0 Abr. 20 Oct. 20 Abr. 21 Oct. 21 Abr. 22 Expectativas de gasto en vacaciones por nivel de renta Quintil 1 Quintil 4 Quintil 5 Quintil 2 Quintil 3 'Quintil de Renta' es una forma de clasificar los niveles de renta de los ciudadanos desde el 20% con rentas más bajas hasta el 20% con rentas más altas 70 60 50 40 30 20 10 0 Abr. 20 Oct. 20 Abr. 21 Oct. 21 Abr. 22 Fuente: Banco de España / ABC

La información referida a los consumidores españoles atestigua que al contrario de lo que se ha observado en otras partidas de gasto «las perspectivas relativas al gasto en vacaciones han seguido recuperándose» tras el estallido de la guerra, con la única excepción de las rentas más bajas que, según el análisis del Banco de España, «tiene un menor margen de maniobra para absorber un repunte en los precios mediante una reducción de sus niveles de ahorro».

El blindaje táctico del gasto reservado a las vacaciones no quiere decir que los hogares españoles no se estén adaptando a un contexto marcado por el crecimiento exponencial de sus gastos como consecuencia de la inflación. El Banco de España detecta, de hecho, que desde el pasado mes de marzo los consumidores han activado el 'modo crisis' al calor del empeoramiento de sus expectativas ya no solo sobre el encarecimiento de los precios sino también sobre la evolución futura de sus rentas, de su situación patrimonial y de la situación económica general.