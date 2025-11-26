Suscribete a
De Cos entra en la carrera por presidir el BCE mientras España pierde peso en Europa

El exgobernador no oculta su deseo de suceder a Lagarde en 2027 y la banca ve con buenos ojos su posible candidatura

El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos
El exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos Jaime García
Daniel Caballero

Christine Lagarde todavía tiene por delante algo menos de dos años de mandato como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) pero la carrera por su sucesión ya empieza a calentarse en el entorno financiero. Abandonará su puesto en octubre de 2027 pero dada la ... trascendencia del cargo es algo que se va cocinando a fuego muy lento, con candidaturas oficiosas y un juego político que, por el momento, no ha comenzado. Lo que sí han emergido ya son algunos nombres, como publicó el 'Financial Times', entre los que está el exgobernador español Pablo Hernández de Cos.

