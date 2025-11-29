Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Las claves de la renuncia de Cuerpo al Eurogrupo: apoyos insuficientes y temor a perder opciones en la pelea del BCE

El Gobierno maquilla su paso atrás tras dos fiascos seguidos deslizando que trabaja para aumentar la influencia de España en las instituciones europeas

Carlos Cuerpo renuncia a presentar su candidatura al Eurogrupo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpos, en los pasillos del Congreso
Enrique Serbeto y Bruno Pérez

«El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido no presentar su candidatura para la Presidencia del Eurogrupo». Tras varios días de especulaciones, justo desde que el rival que lo derrotó en el anterior proceso, el irlandés Paschal Donohoe, anunciara su renuncia a ... la presidencia del organismo que marca el ritmo de las políticas económicas en la zona euro para irse al Banco Mundial, el Gobierno ha cerrado este viernes la puerta a la posibilidad de enredarse por tercera vez en el esfuerzo diplomático -inútil en los dos intentos anteriores- de tratar de conseguir los apoyos suficientes para asegurarse la presidencia del Eurogrupo.

