Las claves de la renuncia de Cuerpo al Eurogrupo: apoyos insuficientes y temor a perder opciones en la pelea del BCE

«El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido no presentar su candidatura para la Presidencia del Eurogrupo». Tras varios días de especulaciones, justo desde que el rival que lo derrotó en el anterior proceso, el irlandés Paschal Donohoe, anunciara su renuncia a ... la presidencia del organismo que marca el ritmo de las políticas económicas en la zona euro para irse al Banco Mundial, el Gobierno ha cerrado este viernes la puerta a la posibilidad de enredarse por tercera vez en el esfuerzo diplomático -inútil en los dos intentos anteriores- de tratar de conseguir los apoyos suficientes para asegurarse la presidencia del Eurogrupo.

La cosa no pintaba bien. La candidatura de Cuerpo ya fracasó la primera vez por falta de apoyos y, en este momento, las circunstancias que entonces le obligaron a retirarse no han cambiado, y además han aparecido nuevos elementos que no le favorecen.

Para empezar, en el Eurogrupo sigue habiendo una amplia mayoría de ministros que militan en el Partido Popular Europeo (PPE) y en los últimos tiempos los movimientos del PSOE no se han caracterizado por alejarse de radicalismos, sino más bien por todo lo contrario. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dilapidado un enorme capital político en Europa en asuntos como lograr apoyos al reconocimiento del catalán en la UE, lo que le resta ahora margen de maniobra para seguir pidiendo favores a otros presidentes.

En este juego del reparto de cargos en Europa, además, la decisión de presentar la candidatura de Carlos Cuerpo para dirigir el Eurogrupo haría que los socialistas perdieran opciones de aspirar a cargos institucionales justo ahora que en 2026 está previsto que se dirima la selección del presidente del Parlamento y del presidente del Consejo, mucho más cotizados.

Por otro lado, el mandato de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) termina esta primavera próxima y aunque en Bruselas se considera poco probable que le suceda otro español, el Gobierno aún podría exprimir sus opciones de impulsar la candidatura al puesto del propio Carlos Cuerpo.

El ministro español de Economía no estará por tanto en el proceso que se ha abierto el viernes con la presentación de candidaturas y que se resolverá en cosa de un par de semanas con la votación por mayoría simple el próximo 11 de diciembre -en un foro dominado por ministros del PPE-. Al día siguiente el nuevo presidente iniciará su mandato que se prolongará por un periodo de dos años y medio. En el ínterin está siendo el ministro de Finanzas de Chipre el que ocupa esa posición de manera interina.

¿Apuesta por el BCE?

La renuncia del Gobierno de España a pelear con la candidatura de Cuerpo por la Presidencia del Eurogrupo, una posición que en los últimos años ha tratado de conseguir sin éxito en dos ocasiones, una con Nadia Calviño y otra con Carlos Cuerpo, alimenta los rumores cada vez más insistentes, y no solo en los círculos financieros domésticos sino también en Europa, de que el verdadero objetivo de las autoridades españolas para aumentar su influencia en las instituciones europeas es el BCE.

El Gobierno no dejó pasar el viernes la oportunidad de deslizar que pese a este paso atrás «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas».

En las últimas semanas algunos medios muy empapados del ambiente de Bruselas, como Politico o Financial Times, han ponderado la posible candidatura del ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como una de las opciones más robustas para el relevo que se producirá en octubre de 2027 de Christine Lagarde el frente del BCE. Algo por cierto que ya circulaba desde hacía algunas semanas en los círculos financieros domésticos y con lo que especulaban desde hace incluso más tiempo cuadros directivos del Banco de España.

Las opciones reales de éxito de su candidatura vienen, además, alentadas por la práctica desaparición de altos cargos españoles de las principales instituciones financieras europeas en las próximas semanas, por la coincidencia en el tiempo de la salida por motivos personales de José Manuel Campa de la Presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA); y por el fin de su mandato del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que dejará a España sin presencia en el Comité Ejecutivo del supervisor.