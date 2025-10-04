Suscribete a
El director de comunicación se reinventa para gestionar la era de la inmediatez

En un mundo donde la información circula a velocidad de vértigo, los dircom pasan de ser emisores de mensajes a convertirse en arquitectos de confianza y estrategas de datos

Prohibido improvisar: así se sofoca una crisis reputacional en las redes

Laura Sánchez

En un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa y la reputación de las empresas puede cambiar en cuestión de minutos, los directores de comunicación (dircom) se han convertido en piezas clave de la estrategia corporativa. La evolución de su papel, desde emisores ... de mensajes a arquitectos de confianza y estrategas de datos, se ha visto acelerada por la digitalización y, más recientemente, por la irrupción de la inteligencia artificial.

