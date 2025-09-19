Suscribete a
Cuenta atrás para descubrir quién fue el responsable del gran apagón de abril

Las comparecencias del Senado arrojan más claridad, aunque la fecha clave será el 3 de octubre

La CNMC mantiene abierta su propia investigación, que será de las más decisivas

Marta Castro, de Aelec, en el Senado
Marta Castro, de Aelec, en el Senado
Raúl Masa

El apagón del pasado 28 de abril sigue sin tener un responsable claro. Mejor dicho, los principales implicados, Red Eléctrica y las empresas distribuidoras, se acusan de forma cruzada cada vez que tienen la ocasión. La última en hacerlo ha sido la directora de ... Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marta Castro, que ayer insistió en que todas las culpas tienen a la compañía que preside Beatriz Corredor «como única responsable».

