Suscribete a
ABC Premium
Última hora
RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

La compraventa de viviendas cae un 3,6% en octubre, con 67.600 operaciones

Nueve comunidades han registrado incrementos en los datos totales durante el décimo mes del año

La compraventa de vivienda cierra su mejor septiembre de la serie histórica tras el susto de agosto

Una viandante consulta los precios de las viviendas de una consultora inmobiliaria
Una viandante consulta los precios de las viviendas de una consultora inmobiliaria belén díaz

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El número de compraventas de vivienda ha registrado un descenso del 3,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, con 67.600 operaciones, según el avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

En total, se han registrado ... en torno a 128.800 compraventas de inmuebles en general (no solo viviendas), con un descenso del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior, lo que confirma la desaceleración iniciada durante el mes de agosto, pese a que el número mensual de operaciones se mantiene en niveles históricamente altos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app