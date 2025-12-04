La compraventa de viviendas cae un 3,6% en octubre, con 67.600 operaciones

El número de compraventas de vivienda ha registrado un descenso del 3,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, con 67.600 operaciones, según el avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

En total, se han registrado ... en torno a 128.800 compraventas de inmuebles en general (no solo viviendas), con un descenso del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior, lo que confirma la desaceleración iniciada durante el mes de agosto, pese a que el número mensual de operaciones se mantiene en niveles históricamente altos.

Por su parte, las hipotecas han mantenido un comportamiento estable, al constituirse unas 67.200 hipotecas totales, con un ligero aumento del 0,1% frente a 2024. De ellas, 52.000 hipotecas se han constituido sobre viviendas, lo que supone un incremento del 1,1%.

Por territorios, nueve comunidades y ciudades autónomas han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de octubre, pero otras nueve registraron descensos, mientras que Melilla repitió resultado.

Entre los incrementos destacan Ceuta (+17,3%), Navarra (+14,6%) y Cantabria (+9,8%), y entre los descensos, Aragón (-15%), Baleares (-14,5%) y Madrid (-14,2%).

En cuanto a las compraventas específicamente de vivienda, los mayores incrementos se han registrado en Ceuta (+14,9%), Cantabria (+8,8%) y Murcia (+5,3%), mientras que entre los descensos destacaron Madrid (-12,3%), Baleares (-11%) y Canarias y Valencia, ambas con una caída del 9,3%.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 10.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 24.000. Sólo en compraventas de vivienda, Andalucía, Cataluña y Valencia ocuparon los primeros puestos, con Andalucía en torno a 13.700 operaciones.

Suben las hipotecas en nueve autonomías

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en nueve comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se han podido observar en Melilla (+22,6%), Castilla-La Mancha (+18,1%) y Canarias (+17%).

Por el contrario, las comunidades que han mostrado mayores descensos de hipotecas totales han sido Ceuta (-60,5%), Aragón (-10,3%) y Cataluña (-7,8%).

Respecto a las hipotecas de vivienda, también se han producido aumentos en nueve comunidades, destacando Extremadura (+21,6%), Cantabria (+15,2%), Canarias (+15%) y Castilla-La Mancha (+11,5%). Por su parte, los descensos se han producido en Ceuta (-54,9%), Galicia (-8%) y Aragón (-8%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña y Madrid han superado las 10.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con algo más de 13.000, mientras que en hipotecas de vivienda solo Andalucía ha superado las 10.000 constituciones.