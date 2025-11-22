Suscribete a
ABC Premium

España es el segundo país con las hipotecas más baratas y se distancia de las subidas en Europa

El tipo medio en nuestro país estaba en el 2,66% en septiembre, solo por encima del dato de Malta

El Banco de España no ve una burbuja inmobiliaria y enfría los posibles límites a las hipotecas

Viviendas en construcción en Madrid
Viviendas en construcción en Madrid Jaime García
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España es el segundo país donde el sector financiero concede las hipotecas más baratas de la zona euro -solo por detrás de Malta- con un tipo de interés medio del 2,66% a cierre de septiembre, último mes con datos del Banco Central Europeo ( ... BCE). Y viene siendo así ya desde hace varios meses, pero lo realmente llamativo ahora es que la brecha de nuestro país respecto al precio que ofrecen los bancos en el resto de grandes países y la media del territorio de la moneda única cada vez es más grande ya que las dinámicas son distintas. Mientras en el resto de Europa los tipos que venden las entidades para estos créditos han comenzado a subir, en nuestro país la tendencia sigue apuntando a la baja o estancamiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app