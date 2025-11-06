Suscribete a
Los ingresos suben un 7%

El beneficio de FCC cae un 63% por la escisión del negocio inmobiliario y de cemento

A pesar del efecto contable de la operación Inmocemento, la cifra de negocios y el Ebitda avanzaron un 7%

FCC aprueba la salida a Bolsa de Inmocemento por un valor cercano a los 1.600 millones de euros

El magnate mexicano Carlos Slim
Xavier Vilaltella

En los nueve primeros meses del año, FCC redujo su beneficio hasta los 156,9 millones de euros, cifra que representa un 63,4% menos con respecto a los 429 millones del mismo período del año anterior, un desplome, en todo caso, que el mercado ... daba por descontado después de que el año pasado el grupo escindiera sus negocios inmobiliario y cementero en una nueva sociedad que lanzó a Bolsa, Inmocemento. De hecho, tras la presentación de resultados esta mañana, la empresa ha abierto en verde en el Ibex 35 y continua con un ascenso de en torno a las tres décimas a media mañana.

