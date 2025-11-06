El beneficio de FCC cae un 63% por la escisión del negocio inmobiliario y de cemento

En los nueve primeros meses del año, FCC redujo su beneficio hasta los 156,9 millones de euros, cifra que representa un 63,4% menos con respecto a los 429 millones del mismo período del año anterior, un desplome, en todo caso, que el mercado ... daba por descontado después de que el año pasado el grupo escindiera sus negocios inmobiliario y cementero en una nueva sociedad que lanzó a Bolsa, Inmocemento. De hecho, tras la presentación de resultados esta mañana, la empresa ha abierto en verde en el Ibex 35 y continua con un ascenso de en torno a las tres décimas a media mañana.

De hecho, ayer mismo Inmocemento, que es la matriz de Realia, anunció un beneficio neto atribuible de 274,5 millones de euros hasta septiembre, un 134,5%) más en un año. Así las cosas, el golpe contable sobre la antigua matriz era esperado, dado que, en enero-septiembre del año pasado, el negocio inmobiliario y de cemento contribuyeron al resultado neto atribuible con 148,5 millones de euros, frente a una contribución lógicamente nula en este ejercicio.

Más allá de la operación Inmocemento, la sociedad controlada por el magnate mexicano Carlos Slim también ha justificado el descenso en beneficios por la fortaleza del tipo de cambio del euro respecto diversas monedas -FCC tiene buena parte de su negocio en el extranjero- y por el efecto contable de provisiones dotadas en ciertas actividades y algunos ajustes de inversión en activos de tratamiento de residuos.

A pesar de esta caída de beneficios, la cifra de negocios sigue siendo claramente positiva, con 7.051,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 7,7% más respecto al cierre del mismo periodo del año anterior. En un comunicado, la empresa ha justificado esto por el crecimiento orgánico registrado en todas las áreas de negocio, destacando especialmente Concesiones, que ha experimentado un avance del 38%, impulsado por la puesta en marcha de nuevos contratos, y el área de Agua, que también ha mostrado progresos significativos en sus distintas líneas de actividad. A esto se suman las adquisiciones realizadas por el área de Medio Ambiente durante el ejercicio 2024 en Reino Unido, EE. UU. y Francia.

Este avance de los ingresos impulsó el beneficio bruto de explotación (Ebitda) hasta los 1.058,6 millones de euros, un 7,5% más, y mantuvo el margen operativo del Ebitda en el 15%, nivel similar al obtenido en el mismo periodo del ejercicio pasado.

Por áreas de negocio, el Ebitda se comportó especialmente bien en Medio Ambiente, con 546,1 millones de euros, un 11% más, y Concesiones, con 44,6 millones, un 8,3% más.

Este conjunto de inversiones, que asciende a los 857,7 millones de euros, se hizo notar en la deuda financiera neta consolidada -deuda menos efectivo y otros activos líquidos fácilmente convertibles en dinero a corto plazo-, que se situó en 3.520,4 millones de euros, un 17,7% más respecto a enero-septiembre de 2024.

A su vez, a cierre de septiembre la cartera de ingresos del grupo había crecido de manera sustancial, hasta los 49.720 millones de euros, un 7,3% más respecto el cierre del año anterior. En este caso el crecimiento se explica fundamentalmente por el área de Construcción, que firmó importantes contratos de infraestructura a nivel internacional.