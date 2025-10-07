Suscribete a
Los atuneros vascos atrapados en Senegal mandan un SOS y el Gobierno los ignora

La secretaria general de Pesca no responde a los mensajes de los pesqueros

Cada mes tienen que gastar hasta 50.000 euros en gastos de mantenimiento y pago de licencias portuarias

Parte de la flota de Dakartuna
Parte de la flota de Dakartuna ABC
Llamada de socorro de los cuatros atuneros vascos atrapados en Senegal. «No llegamos a final de año». Desde finales de 2024 hay cuatro pesqueros españoles que están en el puerto de Dakar sin poder faenar. Se trata de las embarcaciones Pilar Torre ... y Corona del Mar, de Bermeo; Iribar-Zulaika, de Getaria; y Berriz San Francisco, de Hondarribia.

