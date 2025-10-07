Los atuneros vascos atrapados en Senegal mandan un SOS y el Gobierno los ignora

Llamada de socorro de los cuatros atuneros vascos atrapados en Senegal. «No llegamos a final de año». Desde finales de 2024 hay cuatro pesqueros españoles que están en el puerto de Dakar sin poder faenar. Se trata de las embarcaciones Pilar Torre ... y Corona del Mar, de Bermeo; Iribar-Zulaika, de Getaria; y Berriz San Francisco, de Hondarribia.

El problema es que, en estos momentos, el acuerdo de pesca entre Senegal y la Unión Europea está en pausa por la 'tarjeta amarilla' que tiene el país africano por pesca ilegal, y eso impide a la tropa española poder trabajar con normalidad.

La gran traba, como explicaba hace unas semanas a ABC el presidente de la Asociación Atuneros Cañeros (Dakartuna), Miguel Ángel Solana, es que «todo está en manos de la Unión Europea. El Gobierno lo único que ha hecho ha sido remitir una carta de apoyo». Ese es otro punto de conflicto: el Ejecutivo español, que ya les concedió ayudas económicas en la anterior crisis, ya ha cerrado el grifo por completo. Argumentan que no lo permite el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y eso, según los criterios que rigen este fondo, estima que los atuneros vascos no cumplen los parámetros.

«Para poder subsistir hemos tenido que pedir créditos», se lamenta Solana. «Hemos pedido ayudas al Gobierno español, y nos han dicho que no hay», confiesa. Pero el contexto ha ido a peor. La cara visible de Dakartuna cuenta a este periódico que los gastos les están ahogando, y la situación económica cada vez es más complicada. Recuerda que ya acumulan once meses amarrados por, según ellos, «culpa de la Comisión Europea». Asumen que no se pueda negociar con Senegal en estos momentos, pero era una advertencia que llevan haciendo desde 2021.

Creen que merecen una solución, y para ello están recurriendo al Ministerio de Agricultura. Explica Solana a ABC que se han dirigido en varias ocasiones a la secretaria general de Pesca, y por el momento ni siquiera ha dado una respuesta. Desde el Ejecutivo no han alcanzado a dar ningún tipo de solución en lo que va de año, y en estos momentos, según cuentan desde Dakartuna, directamente se les está ignorando.

Buscando ayudas

La raíz del problema económico, tal y como explica el armador, es que «el fondo exige que se rompa el acuerdo pesquero, y resulta que en nuestro caso —supuestamente no está roto—, sino dormido». Ante este contexto, han pedido ayuda al gobierno vasco que, por el momento, les está brindando soporte en materia burocrática. También han recurrido al gobierno cántabro.

Ante este panorama, ¿cuáles son los siguientes pasos? «Ahora estamos a expensas de presentar un proyecto para ir a la zona de Centroamérica». El objetivo es buscar otros caladeros, aunque esa opción requiere un gran esfuerzo y, de nuevo, apoyo por parte de las administraciones.

La realidad en estos momentos es que están parados. Pero eso no significa estar exentos de gastos. «Nosotros seguimos pagando todos los gastos en Senegal todos los meses, que a veces llegan a los 50.000 euros. Tenemos que pagar costes portuarios, personal de mantenimiento. Los marineros, que no se pueden dar de baja, les mantenemos con un sueldo mínimo».

El problema es que nada de eso se puede pasar. Cuenta Solana que, por ejemplo, las licencias pesqueras hay que seguir pagándolas «por si acaso. No es que tengamos la intención de seguir en Senegal, pero si por un casual se vuelve a poder, estaríamos muertos si perdemos las licitaciones». Otro gasto obligatorio son los llamados «sueldos de espera» que deben pagar a la tripulación que, en su mayoría, son senegaleses. Aunque también están los patrones de las embarcaciones y los mecánicos, que son españoles. Algo que se extiende a las tareas de mantenimiento.