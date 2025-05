El alquiler supera la barrera de los 1.000 euros en España y encara los 2.000 en Barcelona a pesar del límite a las rentas

El precio del alquiler en España aún encuentra espacio para más subidas y supera ya la barrera de los 1.000 euros de media a nivel nacional. Es un dato histórico que se produce al calor de la escasez de pisos en el mercado y ... de la sobredemanda acuciada por el parón hipotecario que ha provocado la subida de los tipos de interés. En junio, por un piso de 80 metros cuadrados se pagaron en España 1.012 euros de media, según Fotocasa, un 9% más que en el mismo mes de 2023. Una cifra casi anecdótica si se compara con los 1.682 euros (+14,6% vs junio de 2023) que se pagaron en Madrid por una casa de esas dimensiones o los 1.775 euros que exigieron los propietarios en Barcelona, donde la entrada de los límites al alquiler en marzo no ha servido de escudo para nuevos alzas, y arrendar una vivienda es un 8% más caro que hace un año.

Es una realidad que devora hasta las previsiones más pesimistas y dibuja un futuro aún más paradigmático para unos inquilinos que ven como cada vez tienen que sacrificar más sueldo para acceder a un hogar. «Un inquilino nunca había tenido que hacer frente a un precio tan alto por arrendar una vivienda. Si tenemos en cuenta que el salario medio en España ronda los 2.099 euros, el esfuerzo salarial para pagar el alquiler sería del 48%. Una cifra muy alejada de lo recomendado por los organismos de control oficiales», señala la directora de estudios de Fotocasa, María Matos, que muestra especial preocupación por los jóvenes, el nicho poblacional más demandante de alquiler, cuyo esfuerzo asciende al 61% teniendo en cuenta que el sueldo medio para ellos es de 1.638 euros.

Matos justifica los actuales precios de los arrendamientos por la contracción de oferta disponible sufrida en los últimos ejercicios, de alrededor del 30%, y la intensa demanda que aumenta al ser la principal vía solución habitacional para acceder a la vivienda. Son 13 capitales de provincia las que superan la barrera de los 1.000 euros. A Barcelona y Madrid, le sigue San Sebastián con mensualidades de 1.559 euros de media. Por su parte, en Palma (1.438 euros), Bilbao (1.283 euros), Málaga (1.195 euros), Valencia (1.190 euros), Gerona (1.173 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (1.166 euros) los arrendamientos superan los 1.100 euros.

Más de 1.000 euros por mes también exigen los caseros en Santa Cruz de Tenerife (1.048 euros), Sevilla (1.037 euros), Alicante (1.034 euros) y Vitoria (1.031 euros). En todas estas capitales, las rentas se han incrementado en el último año, con subidas de hasta el 22,1% como ha sucedido en Gerona, mercado que el pasado mes de marzo fue declarado como tensionado por la Generalitat tras el visto bueno del Ministerio de Vivienda.

Porque, paradójicamente, el precio del alquiler en Cataluña sigue al alza a pesar de ser la única comunidad donde está en funcionamiento el límite a las rentas facilitado por la ley de Vivienda. En el último año, la mensualidad de alquiler en la región ha crecido un 8,3% hasta los 1.381 euros y es la tercera comunidad más cara tras Madrid (1.577 euros) y Baleares (1.447 euros).

¿Por qué aumentan las rentas de los contratos nuevos en Cataluña si en la práctica deberían de estabilizarse o bajar? El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, apunta a que la evolución del precio viene marcada por la escasez de oferta en el mercado y, al final, no tanto por la legislación, que no hace más que acentuar el problema de oferta que existe. Además, señala las dificultades que tienen las administraciones para vigilar que los propietarios cumplan con la ley, como ha ocurrido en París o Berlín. «Ambas ciudades han admitido que se trata también de una cuestión de gestión y han reconocido dificultades para cumplir la ley y sancionar a quienes no la siguen».

En Cataluña, son 140 las localidades declaradas actualmente como tensionadas, mientras se espera que otras 131 poblaciones se sumen en los próximos meses.

Los más asequibles

En otras zonas de España, la situación de los alquileres es menos dramática, pero en el mejor de los casos las rentas ya no bajan de los 554 euros que piden en Extremadura por un piso de 80 metros. Le sigue Castilla-La Mancha, donde alquilar una vivienda vale de media 566 euros cada mensualidad y La Rioja donde asciende a 684 euros por cada 30 días.

Si hablamos de capitales de provincia, Jaén es la más asequible, donde se piden 573 euros al mes y le siguen Cáceres con 582 euros y Orense donde se reclaman 588 euros al mes.