Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona
Última hora
La juez de la dana cita como testigo a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

La Airef aleja el regreso de los bonos patrióticos de la Generalitat de Cataluña tras la quita de deuda

Sitúa a la autonomía junto a Murcia y la Comunidad Valenciana como las que quedarán en una situación fiscal más frágil, pese a estimar que la maniobra de Hacienda ahorrará más de 15.600 millones en intereses

Las autonomías desechan la quita que plantea el Gobierno por inútil: "En dos años vamos a tener el mismo problema de deuda"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero efe
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Generalitat de Cataluña no estará en condiciones de volver a emitir títulos de deuda propios a los mercados a corto plazo aunque prospere la operación de absorción de 83.252 millones de euros de deuda autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda en ... cumplimiento de los acuerdos alcanzados con ERC. Así lo han advertido este miércoles fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en la presentación de la última edición de su Observatorio de Deuda Pública que incluye un capítulo de análisis de la propuesta de condonación de deuda autonómica y la reforma de los mecanismos de financiación del Gobierno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app