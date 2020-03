La Reserva Federal rebaja al 0% los tipos de interés y anuncia una inyección de 700.000 millones

Tras días de insistentes presiones por parte del presidente, la Reserva Federal (Fed) estadounidense ha anunciado finalmente este domingo que baja los tipos de interés hasta el 0% e inyecta 700.000 millones de dólares (625.000 millones de euros) a la economía para paliar los efectos que está teniendo la crisis del coronavirus.

La Fed ha hecho coincidir su anuncio con la rueda de prensa que tenía prevista este domingo el equipo de crisis de la Casa Blanca para el coronavirus, a la que ha acudido por sorpresa el propio Donald Trump. «Esta es una gran noticia», ha dicho el presidente. «Los mercados deben estar muy contentos», ha añadido, sonriente.

Según ha admitido la Fed (banco central de EE.UU.) en un comunicado, «el brote de coronavirus ha dañado a los sectores y a la actividad económica de muchos países, incluido EE.UU.». Es exactamente el argumento que Trump había esgrimido horas antes, al lamentar que la Fed estuviera haciendo seguidismo, en lugar de liderar en un momento de crisis.

El sábado, el presidente llegó a amenazar con despedir al jefe de la Fed, Jerome Powell, en una campaña de presión máxima. «Creo que tengo el derecho de quitarle, de poner a otra persona al cargo, aunque no he tomado una decisión», dijo el presidente en otra comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca.

The Federal Reserve must FINALLY lower the Fed Rate to something comparable to their competitor Central Banks. Jay Powell and group are putting us at a decided economic & physiological disadvantage. Should never have been this way. Also, STIMULATE!