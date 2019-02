La pregunta del millón: ¿Cuándo invertir? «Quien no sea capaz de lidiar con la incertidumbre no podrá optar a ninguna rentabilidad para sus inversiones»

JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA Madrid Actualizado: 25/02/2019 11:22h

La semana pasada circuló por las redes sociales la pregunta de si es o no buen momento para invertir en la Bolsa con las malas perspectivas que hay actualmente. Evidentemente, nadie tiene la varita mágica para saber cuál es el momento ideal para subirse al carro del mercado. Sin embargo, si de algo nos sirve la experiencia ante estas decisiones es para darnos cuenta de que dejarse llevar por las perspectivas resulta contraproducente.

En la Bolsa se cumple aquello de «o buenos precios, o buenas noticias». Hoy, en el mercado español, tenemos lo primero. Y las malas noticias que de un tiempo a esta parte hemos podido leer en los medios de comunicación no son nada más que lo que los anglosajones califican como «business as usual».

Son precisamente estos miedos generalizados los que suelen estar detrás de las mejores oportunidades de inversión. Y quien no sea capaz de lidiar con la incertidumbre, no podrá optar a ninguna rentabilidad para sus inversiones. Volvemos a los principios básicos: no hay rentabilidad sin riesgo. Y muchas veces el riesgo es básicamente ser capaz de tolerar la volatilidad consustancial con los mercados de capitales.

No hay momento óptimo para invertir. Warren Buffett responde a estos dilemas con su habitual sagacidad: «El mejor momento para invertir es del nacimiento y sino hoy mismo».

A partir de ahí, mucha paciencia y pedagogía para entender qué riesgos se asumen al optar a las rentabilidades que necesitamos según nuestra planificación financiera. Entiendo que probablemente no es la respuesta fácil que a los inversores les gustaría leer. Pero es la que es.