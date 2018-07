Planas anuncia que el acuerdo pesquero Marruecos-Unión Europea está cerrado «en sus aspectos básicos» El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación está pendiente de que la Comisión Europea confirme «la buena noticia» en las próximas horas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha adelantado este viernes que el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos «ya está cerrado en los aspectos básicos», pendiente de que la Comisión Europea confirme «la buena noticia» en las próximas horas.

Planas ha realizado estas declaraciones en Radio Nacional donde ha explicado que «el acuerdo está ya cerrado en los aspectos básicos, que está siendo objeto de revisión, razón por la cual esperamos buenas noticias en las próximas horas».

Planas ha resaltado que se trata de una «buena noticia», a la espera de que Bruselas la haga pública, lo que significaría que se podría pasar ya a la siguiente fase de ratificación en el Parlamento Europeo en el próximo mes de septiembre.

Mientras, el ministro de Agricultura ha dado ya instrucciones para preparar las órdenes de ayudas para compensar a los armadores y tripulantes que deben ser compensados durante el tiempo que no puedan faenar, tras expirar el acuerdo el pasado 14 de julio.

El titular de Agricultura ha afirmado que dicha órdenes de ayudas estarán preparadas «a la mayor celeridad posible». «Intentaremos que no se dilate mucho el pago de estas ayudas», ha señalado.

Respecto al fraude en la comercialización del atún, Planas ha precisado que «muy limitado» y se refiere a partidas que se han sido «maquilladas» en su origen o en sus características. «Y, por tanto en una pesquería tan controlada como es el atún rojo, han sido objeto de fraude, pero no le daría más valor», ha señalado el ministro, quien ha añadido que las autoridades han reaccionado «perfectamente». «Es un tema que está perfectamente identificado y controlado», ha añadido.

Por su parte, Planas, ha asegurado que España luchará hasta «el último segundo» para evitar que la Administración de Estados Unidos imponga aranceles a la aceituna negra de mesa y ha avanzado que de confirmarse la sanción la próxima semana se debería acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el caso de confirmarse la próxima semana estos aranceles de la Administración de Donald Trump, España y la UE acudirán a la OMC: «Si la cosa no saliera bien, ya he hablado con el comisario europeo Phil Hogan y el tema no quedará aquí y deberíamos ir a la OMC, porque el tema es injustificable», ha recalcado el ministro.