Los perfiles tecnológicos que demandarán las empresas en el futuro y otras noticias económicas de la mañana

1.-Así serán los perfiles tecnológicos que demandarán las empresas en el futuro. La tecnología ha revolucionado no solo la manera de consumir sino también la de trabajar. Ahora las empresas, de cara al futuro, buscan nuevos perfiles de empleados, pero siempre centrados en los nuevos avances. Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, así lo constata en su previsión de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados del mercado de trabajo español.

2.-Aerolíneas europeas denuncian a Francia ante la CE por huelgas de controladores aéreos. Varias aerolíneas europeas, entre ellas IAG y Ryanair, han denunciado a Francia ante la Comisión Europea (CE) por las huelgas de los controladores aéreos en ese país, informaron hoy en un comunicado. Los denunciantes son el grupo hispano-británico IAG (matriz de Iberia), la británica easyJet, la irlandesa Ryanair y la húngara Wizz Air, que consideran que las huelgas de los controladores franceses «infringen los derechos de libre circulación en la Unión Europea» (UE).

3.-Más de la mitad de los autónomos no se irá de vacaciones en verano. Más de la mitad de los trabajadores autónomos en España no se marchará de vacaciones este verano. El 51,2% no podrá disfrutar de tiempo de descanso en la época estival. De ellos, el 33,1% responde que no cogerá vacaciones a lo largo del año y el 18,1% reconoce que no se marchará en el tercer trimestre, sino que lo hará en unas fechas diferentes. Así consta en una encuesta elaborada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

4.-Ryanair sopesa frenar la huelga con contratos españoles a sus tripulantes. Última oportunidad para evitar el colapso de Ryanair en pleno mes de julio. La empresa y sus tripulantes de cabina (TCP) se reunirán hoy en la Dirección General de Trabajo con la intención de alcanzar un acuerdo «in extremis» que permita desconvocar las movilizaciones programadas para el miércoles y el jueves. Según ha podido saber ABC, la compañía estudia ofrecer a los tripulantes contratos españoles para evitar las protestas.

5.-Endesa gana un 15% más en el primer semestre. La compañía eléctrica Endesa obtuvo un beneficio neto de 752 millones de euros en el primer semestre de 2018, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al impulso del mercado liberalizado, la buena evolución del regulado y la recuperación del margen del gas.