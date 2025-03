Los empresarios se plantan y no volverán a la mesa hasta que los ERTE lleguen a todos los sectores «No vamos a ser partícipes de conducir a España al precipicio», asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA

La negociación de los ERTE está al límite a tan solo una semana para que venza su vigencia. Fuentes de la negociación aseguran que los agentes sociales han decidido levantarse de la mesa y que no volverán a ella hasta que el Gobierno acepte prorrogarlos para todos los sectores. La tensión es máxima: «No vamos a ser partícipes de conducir a España al precipicio», ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. «Ya está bien de marear la perdiz», remarcan.

La duración de la pandemia, unida a las restricciones presupuestarias, hacen que el momento actual sea especialmente crítico pues buena parte del tejido empresarial español, hilado a base de pequeñas empresas, afronta el otoño en una situación límite. Es por ello que los empresarios defienden que el nuevo paraguas de los ERTE no excluya a ningún sector. Postura que hoy ha vuelto a rechazar el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que insistió en que no habrá «café para todos». «La restricción presupuestaria» obliga a ser «lo más eficaces posible» a la hora de ayudar a las diferentes actividades en la prórroga de los ERTE, aseguró está mañana en una entrevista en televisión.

Estos días, el Gobierno ha intentado el acercamiento planteado algunas novedades, aunque entre los agentes sociales se asegura que «sería necesario un giro de 180 grados» para que el acuerdo cristalizara. Actualmente, el intento de acercamiento pasaría por eliminar los sectores y filtrar el acceso a los ERTE en función de la situación que tenga la empresa debido a la pandemia y no del sector al que pertenezca.

Fuentes de la negociación explican, no obstante, que sería la autoridad laboral quien autorizaría qué empresas podrían acceder a los ERTE de fuerza mayor, extremo que no gusta entre las filas empresariales y sindicales por su elevada carga burocrática y lentitud. Especialmente con el precedente creado con el ingreso mínimo vital, que no ha llegado a las familias por sus exhaustivos requisitos.

Empresas afectadas

Tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como su homólogo de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han remarcado hoy esta posibilidad en sendas entrevistas ofrecidas en televisión. «La cuestión está ahora en acertar en el esquema de exoneraciones a las empresas y en ver cómo se redefinen algunas herramientas, como los ERTE de rebrote, ante la situación actual», ha dicho Díaz. «Estamos dispuestos a apoyar y suministrar ayuda vía prestaciones o exoneraciones a todas aquellas actividades o empresas que se vean afectadas, pero el nivel de apoyo y diferenciación no puede ser lo mismo porque el nivel de impacto de la pandemia para las diferentes actividades económicas es distinta», ha remarcado el titular de Seguridad Social.