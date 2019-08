Georgieva será finalmente la candidata europea que optará a suceder a Lagarde al frente del FMI

La búlgara Kristalina Georgieva, actual consejera delegada del Banco Mundial, será la candidata europea para suceder al frente de la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Christine Lagarde. Georgieva ganó la pugna contra Jeroen Dijsselbloem, expresidente del Eurogrupo y exministro holandés de Finanzas.

La opción de Georgieva fue posible tras el reconocimiento expreso de Dijsselbloem, que prefirió ceder antes que someter a los 28 a un nuevo turno de negociaciones para lograr un candidato que tuviese la mayoría reglada. Ni la búlgara ni el holandés habían logrado la mayoría cualificada necesaria (el apoyo del 55% de los países, es decir, al menos 16, que hubieran representado el 65 por ciento de la población). Pero Georgieva se colocó en cabeza de las opciones europeas en la segunda ronda de las votaciones, tras recibir el apoyo del 56% de los países, que representan al 57% de la población. Dijsselbloem logró el respaldo del 44% de los países y el 43% de la población. «Felicito a Kristalina Georgieva por el resultado de las votaciones europeas de hoy. Le deseo el máximo éxito», reconoció el holandés.

De la pugna se había retirado horas antes la candidata que había presentado el Gobierno de Pedro Sánchez, la actual ministra en funciones de Economía, Nadia Calviño. La misma decisión fue tomada por el gobernador del Banco de Finlandia y excomisario europeo Olli Rehn. La razón esgrimida por ambos fue que pretendían facilitar el consenso ante el fracaso cosechado en la primera votación. «Hemos visto la situación y el presidente ha decidido que no participaré en la siguiente ronda con el objetivo de que cuanto antes tengamos un candidato único en la UE», explicó la titular de Economía. A estos nombres hay que sumar el de Mário Centeno, ministro de Finanzas de Portugal y presidente del Eurogrupo, que la noche previa a la elección comunicó que se apartaba de esta particular competición.

Jeroen Dijsselbloem se labró el recelo de los países del sur de Europa cuando como expresidente del Eurogrupo estuvo al frente de la coordinación de las políticas económicas de los países de la Eurozona. A su gestión no ayudaron declaraciones como las que realizó en 2017, cuando acusó a los Estados del sur de gastarse todo el dinero «en copas y mujeres, y pedir que luego se les ayude».

Kristalina Georgieva (Sofía, 1953), actual directora ejecutiva del Banco Mundial habría contado con el respaldo de los países del sur. En su contra estaba que para tomar posesión del cargo habría que modificar las normas de procedimiento del FMI, que impiden nombrar como director gerente a un candidato con los 65 años cumplidos y la búlgara cumplirá 66 el 13 de agosto.

La persona designada no será automáticamente director gerente del Fondo Monetario Internacional, pero tendrá, eso sí, muchas posibilidades de lograrlo. ¿Por qué? Desde su creación en 1944, el FMI ha estado siempre encabezado por un europeo, mientras que la dirección del Banco Mundial ha quedado en manos de un americano.

El plazo para presentar candidaturas al puesto de director gerente del FMI finaliza el 6 de septiembre. El proceso se completará el 4 de octubre.

