Fomento brinda su apoyo al taxi con la modificación de la normativa de transporte

El Ministerio de Fomento ha cumplido con lo que reclamaba el taxi. Aunque no han sido el titular de esta cartera, José Luis Ábalos, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los que han anunciado su apoyo al sector, el Gobierno ya ha tomado partido a favor de los taxistas en el conflicto con las VTC.

El Ejecutivo modificará la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para habilitar a las comunidades autónomas a legislar sobre las licencias de alquiler de vehículos con conductor. Además, en ese cambio en la normativa se incluirán «otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio que en los últimos años se ha producido entre el número de autorizaciones de taxi y VTC».

Las modificaciones se llevarán a cabo a lo largo del mes de septiembre, tal como ya anunció Ábalos tras la reunión con las autonomías el pasado miércoles. No les transferirá las competencias, algo que rechazaban las regiones, sino que estas tendrán la facultad de decidir si legislan o no sobre la materia. Así, en caso de que no regulen las VTC, el territorio donde no se haga continuará rigiéndose por la norma estatal.

Asimismo, Fomento ha informado de que para finales de este año estará operativo el Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor para controlar las liencias VTC en el territorio nacional. Actualmente todavía se encuentra en fase de desarrollo tecnológico aunque se espera que para diciembre ya entre en funcionamiento.

«Se destaca que la actividad desarrollada por el taxi se encuentra sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas (...), mientras que la actividad de las VTC ha venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible», ha explicado el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos en un comunicado. Fomento toma partido en la guerra del taxi, y lo hace cumpliendo el compromiso que adquirió con el gremio: apoyo público.