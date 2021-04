Estas son las propuestas de enmiendas de los autónomos al decreto de ayudas directas ATA propone doce modificaciones con el fin de que los apoyos lleguen al mayor número de autónomos y empresas posible

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha desarrollado un documento con doce propuestas de enmiendas para modificar el decreto de ayudas directas del Gobierno, con el fin de que estos apoyos lleguen al mayor número de autónomos y pymes posibles. Entre estas medidas, la posibilidad de acceder a las ayudas a pesar de haber tenido pérdidas en 2019, o de que se pueda destinar el montante recibido a las necesidades que estime el destinatario de las mismas.

No exclusión por pérdidas en 2019

La primera de las enmiendas buscará eliminar el muro que supone para muchos autónomos que las ayudas directas no se puedan otorgar a empresas que hayan dado pérdidas en 2019, como recoge el decreto. En este sentido, ATA pide que se deje fuera solo a los que también tuvieron balances en negativo en 2018, «ya que un solo ejercicio negativo no es significativo para poner de manifiesto la falta de viabilidad de la empresa, además de que muchos autónomos y empresas han iniciado su actividad en 2019». De momento el Ejecutivo se ha abierto a concederlas a pesar de los números rojos en 2019 a empresas con «circunstancias excepcionales».

Gastos en lo que necesite el autónomo

Los autónomos también pedirán que las ayudas directas no estén condicionadas a una finalidad, para que así los trabajadores por cuenta propia puedan usar el dinero para lo que verdaderamente necesiten subsanar.

«La ayuda no debe tener carácter finalista, sino que debe concederse por la mera concurrencia en el beneficiario de una situación concreta (en este caso la reducción en más del 30% del Volumen Anual de Operaciones o Importe Neto de la Cifra de Negocios), y no bajo la exigencia de hacer algo (satisfacer la deuda)», explican desde ATA.

Inclusión de todos los sectores

Los autónomos quieren que la pérdida de facturación sea el único motivo para poder acceder a las ayudas.

«El Anexo I del decreto omite actividades que se han visto seriamente afectadas por la pandemia, pero no pueden acceder a estas ayudas, pese a cumplir con el requisito de la bajada de más del 30% en el Volumen Anual de Operaciones, por el hecho de no estar contempladas en el mismo» aseguran.

Importe neto de la cifra de negocios

ATA también exige que se matice el art. 3.1. del decreto de ayudas directas, ya que no se ha ofrecido un sistema alternativo para comprobar la caída de la facturación en el caso de aquellos empresarios o profesionales que no están obligados a presentar declaración del IVA.

«Para medir la bajada de más del 30%, solo se hace mención al Volumen Anual de Operaciones, cifra que no tienen aquellas actividades del Anexo I exentas de IVA. Para evitar lagunas y situaciones no previstas, debe añadirse el concepto alternativo del 'Importe Neto de la Cifra de Negocios' apostillan los autónomos.

Módulos

Los autónomos también se quejan de que en el decreto actual no se delimita el momento o periodo en el que el autónomo ha tenido que estar en módulos, «por lo que se produce el problema de aquel autónomo que en 2019 o en 2020 haya estado en módulos, y en 2021 haya renunciado: ¿A qué ayuda opta, a la de 3.000 euros, o a la de entre 4.000 a 200.000 euros?» se preguntan. En este sentido lamentan que la no señalación del periodo de módulos «produce una enorme inseguridad jurídica en el que el empresario debe estar acogido al régimen de módulos. No procede referirse a 'profesionales' que apliquen el régimen de estimación objetiva, pues no existen«.

Concretar fecha para comprobar número de trabajadores

ATA también pide modificar el decreto, ya que no especifica la fecha de referencia para señalar cuántos empleados tenía la empresa antes de la pandemia. Un factor determinante ya que la cuantía de la ayuda se supedita a tener hasta 10 trabajadores (reciben ayudas a aprtir del 40% de la caída), o más de 10 trabajadores (20% de la caída). En este sentido piden «que se determine en qué momento o periodo se va a tener en cuenta para comprobar el criterio del número de trabajadores, y si se refiere a que computa como una unidad el trabajador a jornada completa, y de manera proporcional el trabajador con jornada parcial.

Aclarar cálculo de caída

ATA considera que no se establece con claridad la parte de caída sobre la que se calcula el 40% ó 20% de la ayuda.

«La referencia al “dicho 30 %” causa confusión, pues en este párrafo no se ha mencionado ningún 30 %. Procede concretar de manera rigurosa sobre qué cantidad se aplicará el 20%» relatan. En este sentido, los autónomos piden que se incluya el parámetro de caída para aquellas actividades que no tienen volumen de operaciones.

No tener en cuenta la deuda con la Administración

En el decreto también se exige estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. ATA propone eximir a autónomos y empresas de esta obligación, al igual que se viene estableciendo en otras ayudas. «Debe tenerse en cuenta que una parte de las deudas que se han generado o mantienen con la Administración son consecuencia de las medidas de cierre y limitación de actividades acordadas por ésta», aseveran.

Sustitutivo

El decreto obliga a que el empersario o autónomo en el momento de la solicitud:

- (a) No hayan sido condenados por sentencia firme a pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones [….]

- (b) No hayan dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración

- (c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

- (e) No hayan solicitado o hayan sido declarados en concurso o insolventes

- (f) No tener la residencia fiscal en un paraíso fiscal. Se propone que la acreditación de dichos requisitos puedan ser sustituidos por una declaración responsable del solicitante al tiempo de la presentación de la solicitud, pues de lo contrario se retrasará mucho la propia solicitud.

ATA propone que la acreditación de dichos requisitos puedan ser sustituidos por una declaración responsable del solicitante al tiempo de la presentación de la solicitud, «pues de lo contrario se retrasará mucho la propia solicitud».