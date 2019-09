Cada asalariado pierde unas ocho horas al mes por absentismo Tres de cada cuatro horas perdidas se deben a la incapacidad temporal, como enfermedades comunes y accidentes no laborales

Las horas perdidas por absentismo en el segundo trimestre del año han aumentado un 4,1% en tasa interanual. Así, de media, se han perdido 7,7 horas mensuales por cada asalariado, 0,3 horas más que un año antes. Es el mayor número de horas perdidas por trabajador y mes, al menos, desde 2007, según el último análisis trimestral sobre absentismo, salud y bienestar realizado por Adecco Group Institute.

Las horas pactadas efectivas, en cambio, se han reducido ligeramente, un 0,2% interanual, con lo que se sitúan en 141,8 horas/mes por asalariado. Al haber crecido las horas perdidas por absentismo al mismo tiempo que se reducían las horas pactadas efectivas, la tasa de absentismo se ha elevado hasta el 5,4% (dos décimas más que hace un año). Es una proporción similar a la de los dos trimestres anteriores, pero más alta que la de cualquier trimestre anterior a 2019.

Casi tres de cada cuatro horas perdidas por absentismo se deben a incapacidad temporal (IT; enfermedad común o accidente no laboral). Durante el segundo trimestre del año, al tiempo que se perdían 5,7 horas, en promedio, por mes y trabajador por IT (+9,6% interanual, equivalente a media hora más), la pérdida por otras causas ha sido de dos horas mensuales por asalariado (-9,1% interanual, que equivale a unos 12 minutos menos).

Tipo de jornada

Cuando se desglosan los datos según el tipo de jornada, se encuentra que el absentismo es proporcionalmente mayor en el caso de quienes trabajan a tiempo completo.

En el caso de los asalariados con jornada completa, de media se han perdido nueve horas mensuales por trabajador (+7,1% interanual, que equivale a 0,6 horas más). En cambio, la pérdida de tiempo de trabajo entre los asalariados de jornada parcial es de 3,9 horas/mes (+8,3%, que implica la pérdida de unos 18 minutos más que hace un año).

De los tres grandes sectores, el que exhibe la mayor pérdida de horas de trabajo por mes y trabajador en el segundo trimestre es la industria, con 8,4 horas (lo mismo que un año antes). En los servicios se han perdido, de media, 7,6 horas (+5,6% interanual, equivalente a 0,4 horas), en tanto que en la construcción se han registrado 5,3 horas no trabajadas por absentismo (-3,6%, que equivale a unos 12 minutos menos que un año antes).

En la industria y en la construcción la tasa de absentismo ha disminuido ligeramente. En el primer caso, se explica por el aumento de las horas pactadas efectivas. La tasa de absentismo ha quedado en un 5,4%, unas centésimas más baja que la de un año atrás. En el caso de la construcción, las horas pactadas efectivas han disminuido, aunque menos que las horas perdidas por absentismo, por lo que su tasa de absentismo ha bajado una décima interanual hasta el 3,4%.

País Vasco y Castilla y León, a la cabeza

La evolución de las horas perdidas por absentismo es muy dispar entre las distintas comunidades autónomas. Si hacemos una comparación interanual, nueve comunidades muestran un descenso en el número de horas perdidas y ocho exhiben un aumento.

Andalucía (+45% interanual), Baleares (+42,7%) y Extremadura (+24,1%) son las que sufren los mayores incrementos. Por su parte, Castilla y León (-12,8%), Asturias (-7,7%) y Cantabria (-3,8%) presentan los recortes más significativos.

En todo caso, las comunidades que muestran en el trimestre analizado el mayor número de horas perdidas por mes y trabajador son el País Vasco (9 horas), Castilla y León (8,6) y Canarias (8,4).

Cuando se analiza la evolución de la tasa de absentismo a lo largo de los últimos diez años, se encuentra una clara correlación positiva con la marcha del Producto Interior Bruto (PIB), según el informe.

La caída de la tasa de absentismo entre 2010 y comienzos de 2014 coincide con la contracción de la economía, una etapa en la que el PIB acumuló una caída de casi un 9%. A partir de ese momento, cuando la economía comienza a recuperarse, la tasa de absentismo también cambia de tendencia. Ese movimiento ascendente continúa hasta ahora.

El director del Adecco Group Institute, Javier Blasco, afirma que «esta correlación puede deberse, entre otros factores, a que a la caída del PIB le acompaña un aumento del paro, siendo normal el comportamiento de proteger más el puesto de trabajo y evitar las ausencias. Por el contrario, al recuperarse la economía, en todos los ciclos económicos que conocemos el absentismo tiende a aumentar, debiendo destacarse que en este ciclo de recuperación que vivimos el ritmo de crecimiento del absentismo es mayor que el ritmo de crecimiento de la economía».