Botín asegura que Álvarez seguirá «de forma indefinida» como consejero delegado La presidenta del Banco Santander ha explicado que la decisión de no seguir adelante con la contratación de Orcel fue «difícil», pero fue la correcta

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado este miércoles que José Antonio Álvarez continuará "de forma indefinida" en su puesto de consejero delegado, tras la fallida contratación del banquero italiano Andrea Orcel para sustituirle. En rueda de prensa, Botín ha explicado que la decisión de no seguir adelante con la contratación de Orcel, al conocer la entidad que debía pagar una cantidad mayor de la prevista por sus compromisos con el banco suizo UBS, fue "difícil", pero fue la correcta, por responsabilidad hacia los accionistas del banco y demás partes implicadas.

Preguntada en varias ocasiones por cómo es posible que la entidad anunciara el fichaje antes de tener atados todos los cabos en cuanto a la parte que le correspondería pagar, Botín ha explicado que hubo "requerimientos" para hacer el anuncio en el momento en que se hizo, pero ha insistido en que el proceso siguió todos los pasos de costumbre "al más alto nivel". Y a la pregunta de qué ocurrirá si Orcel decide finalmente demandar al Santander por no contratarle, la presidenta de grupo se ha negado a hablar de "casos hipotéticos", pero ha dejado claro que siguen "hablando con él".

Hay "partes de la negociación que son confidenciales", ha asegurado, para insistir a continuación en que José Antonio Álvarez "hace un gran trabajo", como demuestran los resultados obtenidos por el banco en los últimos años. A la pregunta hecha a Álvarez de si prefiere ser presidente de Santander España o consejero delegado de todo el Grupo, Botín ha respondido por él y ha dicho que "José Antonio es un buen soldado, es como yo, hacemos lo que nos toca". "A todos nos ha tocado alguna vez pasar por situaciones así", ha añadido Botín, ante el gesto sonriente de su "número dos".

En cuanto a la salida del vicepresidente del banco y máximo responsable de la entidad en España, Rodrigo Echenique, que iba a jubilarse tras la llegada de Orcel y el paso de Álvarez al frente de la filial española, ha confirmado que continuará en su puesto al menos hasta finales de marzo, pues no han podido convencerlo para que se quede. "Si me ayudáis a convencerle estaría muy agradecida", ha dicho. En cuanto al reemplazo de Rodrigo Echenique al frente de Santander España, ha asegurado que aún no saben si será un fichaje externo o alguien de dentro del banco. "Hay mucho talento en el banco", ha dicho. En cualquier caso, buscarán "la mejor persona", tanto dentro como fuera de la casa, como hacen siempre, y más para puestos tan importantes como el de Rodrigo. "Lo haremos con rigor y viendo todas las opciones posibles".

En respuesta a otra pregunta, Botín ha asegurado que el cambio de consejero delegado que querían hacer no se debía a un cambio de estrategia del banco, sino a la necesidad de acelerar la transformación digital, algo que ahora hará el equipo habitual, sin perder de vista el objetivo de que es necesario digitalizarse más rápido.

Y en cuanto a si el Santander seguirá trabajando con el banco suizo UBS después de haber intentado fichar a uno de sus principales banqueros, ha dicho que tienen muy buenas relaciones con esa entidad y la mantendrán en el futuro, pero su responsabilidad es trabajar con el banco que les ofrezca un mejor servicio.