La banca estima menos de la mitad de las quejas por cláusulas suelo y ofrece pagar 2.292 millones Las entidades han atendido hasta agosto 1,166 millones de reclamaciones en el arbitraje puesto en marcha en 2017 Los bancos aceptan compensar a 517.502 consumidores, el 44,36% del total

Moncho Veloso

@monchoveloso Seguir Madrid Actualizado: 15/11/2018 20:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Menos de la mitad de los clientes que han acudido al mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno a principios de 2017 para reclamar lo pagado por cláusulas suelo abusivas han podido recuperar su dinero. Las entidades financieras del país habían recibido al cierre del pasado mes de agosto 1.166.485 solicitudes de anulación y reembolso del dinero abonado por esas cláusulas, según ha informado la comisión de seguimiento y evaluación del mecanismo. De esas peticiones, los bancos solo han estimado que en 517.502 casos existió opacidad y abusividad al incluir esa cláusula en la hipoteca, ofreciendo a esos usuarios 2.292 millones de euros en concepto de compensación.

Esas más de 500.000 quejas estimadas supone solo el 44,3% del total de reclamaciones. O lo que es lo mismo: más de la mitad de los clientes, el 55,7%, no han recuperado su dinero. Ahora bien, hay que tener en cuenta que de los más de 1,166 millones de recursos, el 34,6% o 403.104 fueron inadmitos a trámite bien porque la hipoteca no incluía cláusula suelo, bien porque el reclamante no era el consumidor, bien porque el cliente ya había denunciado por la vía judicial y por tanto debe seguir por esa vía si no renuncia a ella. Además, 11.123 consumidores desistieron. Aquellas que el banco admitió inicialmente a trámite pero después las desestimó al considerarlas perfectamente legales ascienden a 226.148, esto es, menos del 20% del total de peticiones.

El Gobierno del PP, ante la avanlancha de demandas por cláusulas suelo y la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de obligar a los bancos españoles a devolver todo el dinero en casos de hipotecas abusivas, aprobó en enero de 2017 un decreto para evitar la judicialización de estos casos y facilitar un acuerdo extrajudicial entre bancos y consumidores. La norma obliga a las entidades a fijar un proceso de reclamación y estudiar cada solicitud y dar una respuesta —positiva o negativa—al cliente. Si el banco no acepta compensar al consumidor, el cliente aún podrá demandarlo por la vía judicial. Si acepta, puede acordar devolver el dinero o pactar una rebaja en el crédito pendiente de amortizar.

La mayoría de las reclamaciones estimadas han terminado en un acuerdo entre el banco y el hipotecado, en concreto 481.344 o el 93% del total. Esto implica que algo 8.603 clientes no han aceptado la cuantía u oferta comercial de su entidad, mientras que 27.555 están pendientes de dar una respuesta al banco. La mayoría de los afectados por cláusulas suelo abusivas han preferido recuperar su dinero en efectivo, vía por la que la banca ha devuelto 1.806 millones. Solo 41.769 deudores han aceptado alguna oferta de su banco de mejorar las condiciones de la hipoteca, por un valor conjunto de 239 millones.