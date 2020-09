Así afectará el recorte del IRPF en Madrid a los distintos tramos de renta Si la medida entra en los Presupuestos de la Comunidad para 2021, no se notará la rebaja fiscal hasta que se cumplimente la campaña de la Renta de 2022

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 17/09/2020 01:42h

A principios de esta semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la rebaja de medio punto «en todos los tramos» del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF). Ayuso argumentó que esta medida, que aún no tiene fecha concreta de entrada en vigor, se basa en el intento de conseguir una «fiscalidad justa» en vez de «asfixiar hasta paralizar la iniciativa ciudadana». Actualmente, Madrid es ya la autonomía donde menos se grava a las rentas altas, ya que el tramo más elevado está establecido a partir de los 53.400 euros en adelante y cuenta con un tipo aplicable del 21%, que bajará en medio punto más cuando se apruebe esta medida. Desde el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) comentan que Madrid, con cinco, es junto a las dos Castillas y Murcia la comunidad que menos tramos tiene. Por ello, desde Gestha creen que Madrid dispone de un amplio margen para subir los tipos marginales máximos de IRPF en vez de bajarlos. Por contra, Asturias, Cantabria, Cataluña y Valencia ostentan el primer puesto de las que tienen unas tasas más altas, ya que aplican un tipo marginal máximo del 25,50%. De este modo, con la rebaja anunciada en Madrid se incrementaría aún más la brecha entre esta región y el resto.

Para calcular cómo afectará esta rebaja de los impuestos a los diferentes tramos y qué ahorro supondrá en la nómina para los madrileños, conviene tener en cuenta que alrededor de la mitad de lo que se abona en IRPF va a parar a las arcas de la Comunidad Autónoma en la que tiene la residencia el contibuyente. Ante esta cesión del Estado, las regiones tienen potestad para marcar incrementos o dismunuciones en las cuantías que corresponden a los mínimos de los contribuyentes y a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad establecidos en la Ley del IRPF con el límite del 10% en cada una de las cuantías. «La ley determina que la única limitación en cuanto a la estructura de la tarifa es que esta debe ser progresiva pero no es necesario que tenga los mismos tramos que la tarifa estatal», aclara Victoria Gutiérrez Duarte, profesora del departamento de Economía y Empresa en la Universidad Europea.

«En el uso de sus competencias, las CC.AA. establecen sus propias tarifas autonómicas determinando así la cuantía del IRPF que van a ingresar. Por tanto, la rebaja de medio punto en cada tramo afectaría solo a esta tarifa autonómica y, por tanto, aproximadamente a la mitad de lo que pagamos anualmente», especifica Gutiérrez Duarte.

La profesora de la Universidad Europea de Madrid interpreta que el anuncio de Ayuso se refiere a la tarifa aplicable a la base general y que,en consecuencia, afectará a todas las rentas incluidas en esta. «Debemos tener en cuenta que se verán beneficiadas de esta rebaja no solo las rentas derivadas del trabajo dependiente, como las nóminas, sino también las rentas de los autónomos, las del capital inmobiliario, como los alquileres, y las ganancias patrimoniales no procedentes de transmisiones».

Así, para calcular cuál sería el ahorro para un contribuyente, por ejemplo, con una renta de 30.000 euros -sin aplicar los mínimos personales y familiares- obtendríamos que a los primeros 17.707,20 euros les corresponderá ahora una cuota de 1.620,77 euros y al resto de la base, uno 1.573,48 euros. «La cuota será de 3.194,25 euros, lo que supondrá un ahorro de cuota para este contribuyente de 150 euros en la declaración de la Renta», señala Gutiérrez Duarte.

Por su parte, Iván Saéz Fuertes, experto fiscal y socio de EY y experto fiscal, puntualiza que los contribuyentes no se beneficiarán de esta rebaja fiscal hasta que no presenten la declaración de la Renta. Además, si la medida entra en los Presupuestos de la Comunidad para 2021, no se notará la rebaja fiscal hasta que se cumplimente la campaña de la Renta de 2022. «Esto ya ocurría ahora debido a que la Comunidad de Madrid ya tiene un marginal máximo menor que ese 22,50% general, un 21%. Esto lleva el tipo marginal máximo total a un 43,5% frente al 45% general. Ahora, todos los tramos se reducirán medio punto más, aunque no contamos con un horizonte temporal de entrada en vigor, ya que el anuncio habla de 'rebaja en esta legislatura'», señala Saéz Fuertes.

«En otras Comunidades Autónomas como Cataluña o Andalucía por ejemplo, el tramo autonómico supera el general de retenciones, y el efecto para el contribuyente a la hora de presentar la declaración del IRPF es precisamente el contrario», añade.