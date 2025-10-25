Suscribete a
La Palma despide a la flota de la Mini Transat

Con la participación de 87 regatistas entre los que se encuentran los españoles Miguel Ángel Rondón, Hugo Ramón, Ramón Ribera y Joan Trenchs

Hugo Ramón consulta unas cartas náuticas en la cabina del Cristalmina-Majorica
J.S.

Un total de 87 barcos partían la tarde del sábado desde Santa Cruz de La Palma con destino a Guadalupe en la segunda y única etapa puntuable de la Mini Transat. Entre los participantes cuatro españoles: Miguel Ángel Rondón, Hugo Ramón, Ramón Ribera y Joan ... Trenchs.

