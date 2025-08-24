El Jurado Internacional resuelve en Cartagena la colisión de Kiel

Imagen de la rotura sufrida por el Team Holcim PRB en la salida de la primera etapa

El Team Holcim PRB ha recibido una compensación oficial por parte del Jurado Internacional de The Ocean Race Europe, después de que se viera obligado a retirarse de la primera etapa tras una colisión con Allagrande Mapei Racing.

El incidente se produjo en los momentos iniciales de la salida en Kiel (Alemania) hace dos semanas y terminó con la retirada de ambas embarcaciones de la prueba inaugural.

Tras analizar el caso, el Jurado que preside el española Andrés Pérez, determinó que Holcim PRB tiene derecho a una reparación en forma de puntos, equivalente al promedio que obtenga en las etapas 2 a 5 de la regata. Con ello, el equipo francés se mantiene en la pelea por la clasificación general pese al contratiempo inicial.

La decisión también establece que no habrá sanciones adicionales para ninguno de los dos equipos implicados, más allá de la descalificación de la primera etapa.

De esta forma, The Ocean Race Europe preserva la igualdad competitiva entre los seis IMOCA en liza y mantiene a Holcim PRB con opciones de luchar por los puestos de podio.

Más temas:

Vela