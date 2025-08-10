Holcim PRB y Allagrande MAPEI chocan en la salida de la vuelta a Europa

The Ocean Race Europe, la vuelta a Europa en IMOCA 60, se ha cobrado las dos primera víctimas nada más salir desde Kiel, en la que es la primera etapa. Holcim PRB y Allagrande MAPEI Racing tuvieron que volver al puerto de salida tras una fuerte colisión que les impide temporalmente continuar en regata. Desde esta tarde , sus equipos de tierra trabajan intensamente para evaluar los daños y planificar las reparaciones.

No hubo daños personales tras un contacto lateral y a alta velocidad entre Team Holcim PRB y Allagrande MAPEI Racing.

«No tengo palabras. Estoy triste de estar de vuelta aquí ahora», dijo Ambrogio Beccaria, skipper de Allagrande MAPEI Racing.

«Especialmente porque el equipo a realizado un gran esfuerzo para estar aquí y solo logramos recorrer una milla de la regata. También es muy triste para nuestro competidor. No estamos solos en esta historia… Estamos revisando el barco. Seguro que no nos retiraremos hasta que no haya ninguna posibilidad. No parece fácil, pero veremos».

Tras regresar con su equipo y su barco al puerto de Kiel, la skipper de Team Holcim PRB, Rosalin Kuiper, declaró: «Hemos tenido que retirarnos (suspender la regata) debido a daños en nuestro casco. Es muy decepcionante para todo nuestro equipo, para Allagrande MAPEI y para The Ocean Race en general. Vamos a evaluar la situación, ver qué se puede hacer y a partir de ahí elaborar un plan. En este momento estamos centrados en tener el barco listo, repararlo lo antes posible y estar en la línea de salida, con suerte, en Portsmouth… Vamos a superar esto. Tenemos un equipo muy fuerte. Ojalá no estuviera aquí ahora, pero así es la situación. Tenemos que reparar estos daños y eso es lo que vamos a hacer».

Phil Lawrence, director de regata de The Ocean Race Europe, declaró: «Tras una colisión después de la salida de la primera etapa, Team Holcim PRB y Allagrande MAPEI Racing suspendieron la regata y regresaron al muelle en Kiel para evaluar los daños y planificar los siguientes pasos».

«En este momento entendemos que ambos equipos esperan reincorporarse a la regata y deberíamos de tener más noticias el lunes».

«En cuanto al incidente entre los dos barcos, Team Holcim PRB ha presentado una protesta formal contra Allagrande MAPEI Racing y este asunto será tratado por el Jurado Internacional en un momento que se comunicará».

Biotherm y Paprec Arkéa en cabeza

Desde el inicio, Biotherm y Paprec Arkéa lograron situarse ligeramente en cabeza. Las imágenes son impresionantes: los barcos rozan la superficie del agua y la intensidad de la batalla es evidente. Solo unos instantes después se produjo la colisión entre Team Holcim PRB y Allagrande MAPEI Racing.

Mientras estos dos equipos regresaban a Kiel para evaluar daños y comenzar reparaciones, Biotherm lideró la flota IMOCA hasta la puerta de paso puntuable del faro de Kiel, asegurando los dos primeros puntos de la regata, con Paprec Arkéa muy cerca y sumando un punto.

Destacó también la fuerte salida de Canada Ocean Racing – Be Water Positive (3º) en la puerta de paso puntuable, por delante de Team Malizia (4º) y Team Amaala (5º). Ahora, todas las proas apuntan hacia el norte. Por delante aguardan parques eólicos, corrientes, zonas de sombra de viento y el paso bajo el Gran Belt Bridge. Una cosa es segura: The Ocean Race Europe no ha hecho más que empezar.

Previo a la salida, los equipos participaron en desfile entre una multitud entusiasta en el Ocean Live Park antes de bajar al pantalán para las últimas entrevistas antes de la salida.

Se prevé que las condiciones sean intensas durante las primeras 24 horas de regata, con vientos fuertes y altas velocidades hasta alcanzar el norte de Dinamarca, antes de que se suavicen.

Cartagena será la única etapa en la que será protagonista un puerto español, será del 23 al 26 de agosto, cuando la flota será protagonista en aguas cartageneras.

