La flota de la Figaro ya apunta a Vigo

Los 34 navegantes en solitario que disputan la 56ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec partieron este lunes a las 19:00 horas desde la bahía de Morlaix rumbo a Vigo, donde está prevista su llegada el próximo jueves día 18 de septiembre. La ciudad olívica acogerá hasta el día 21 la única escala en España de esta prestigiosa competición, con una intensa agenda de actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

El inicio de la segunda etapa, de 486 millas náuticas, se retrasó 30 horas debido a las duras condiciones meteorológicas en la costa bretona. Finalmente, con mar de fondo y viento intenso en el noroeste de Francia, el comité dio la salida a una ruta que llevará a la flota por el canal del Four, la costa bretona y el golfo de Vizcaya, antes de doblar Finisterre y adentrarse en las Rías Baixas.

Según los partes meteorológicos, los regatistas afrontan un arranque exigente, con olas de hasta cuatro metros en el mar de Iroise y fuertes vientos de poniente que pondrán a prueba su resistencia en las primeras doce horas. «Será un comienzo muy físico, con mar de frente y condiciones duras; después, poco a poco, el tiempo mejorará», explicó Cyrille Duchesne, de Météo Consult.

La llegada de la flota está prevista para el jueves 18 de septiembre, cuando los Figaro 3 amarren en el muelle de Portocultura, donde permanecerán hasta el domingo 21. Durante esos días, los Jardines del Cable y la zona portuaria se transformarán en un espacio abierto al público con actividades dentro de la campaña 'Galicia sabe a mar' de la Xunta de Galicia.

El domingo 21, la ría será escenario de la gran salida final rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue, con el puente de Rande y las islas Cíes como telón de fondo en una estampa llamada a ser histórica.

La escala de la Figaro cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Vigo y la Deputación de Pontevedra, la ciudad gallega recupera protagonismo en el circuito internacional de vela oceánica, confirmando su papel como puerto estratégico en las grandes regatas del Atlántico.

