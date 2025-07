Falta un mes para la salida desde Kiel de la Vuelta a Europa

Kiel vivirá una vez más una salida de The Ocean Race Europe

the ocean race europe 2025

La edición 2025 de The Ocean Race Europe dará comienzo el próximo 10 de agosto desde Kiel (Alemania), marcando el inicio de una regata de alto nivel que recorrerá más de 4.500 millas náuticas a través de las aguas más emblemáticas del continente europeo. La travesía culminará el 20 de septiembre en la Bahía de Boka (Montenegro), tras cinco intensas etapas y una regata inshore final.

La flota partirá de Kiel rumbo a Portsmouth (Inglaterra) en una primera etapa de 850 millas náuticas, para luego embarcarse en el tramo más largo: 1.400 millas hasta Cartagena, en la Región de Murcia, pasando por un punto intermedio puntuable en Matosinhos-Oporto (Portugal). La tercera etapa conectará la costa murciana con Niza (Francia), a través de 650 millas náuticas del siempre impredecible Mediterráneo. A continuación, los equipos se dirigirán a Génova (Italia) en una etapa de 600 millas, antes de disputar la quinta y última etapa de 1.000 millas náuticas hasta Montenegro, donde se celebrará la regata costera final.

Un recorrido exigente y estratégico

El director de regata, Phil Lawrence, explicó que el trazado «pondrá a prueba la versatilidad de las tripulaciones» al atravesar zonas como el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Atlántico, el Mediterráneo y el Adriático. El sistema de puntuación premiará la regularidad: se asignarán puntos por orden de llegada en cada etapa, así como puntos extra en «puertas de puntuación» situadas tras las salidas. Además, la segunda etapa (Portsmouth-Cartagena) repartirá puntos dobles, y la regata inshore de Montenegro se contabilizará como una etapa adicional.

Tecnología, ciencia y compromiso con el océano

Más allá de la competición, The Ocean Race Europe reforzará su compromiso medioambiental con la iniciativa Racing for the Ocean. Todas las embarcaciones estarán equipadas con instrumentación científica para recoger datos cruciales sobre la salud del océano: temperatura, salinidad, niveles de CO₂, microplásticos y ADN ambiental. También se desplegarán boyas autónomas que proporcionarán datos meteorológicos a largo plazo.

Una experienca global para los aficionados

La acción podrá seguirse en directo gracias a un nuevo sistema de seguimiento online desarrollado junto a PredictWind, con GPS en tiempo real, mapas meteorológicos, rutas predictivas y contenido multimedia a bordo. Además, el socio mediático Warner Bros. Discovery ofrecerá cobertura en vivo en Eurosport, TNT Sports y MAX, incluyendo la salida desde Kiel, la llegada en la Bahía de Boka y 14 programas especiales.

Ocean Live Parks: deporte, cultura y concienciación

Cada ciudad anfitriona contará con un Ocean Live Park, espacios interactivos y gratuitos donde los visitantes podrán sumergirse en el universo de The Ocean Race. Estas zonas incluirán actividades náuticas, conciertos, espacios gastronómicos, simuladores de cabina IMOCA, tienda oficial y zonas educativas. Uno de los grandes atractivos será el Ocean Dome, una cúpula inmersiva de 14 metros que proyectará películas de 360º sobre la salud oceánica, además de conferencias y actuaciones.

Con esta ambiciosa edición, The Ocean Race Europe 2025 se consolida como un evento deportivo, cultural y medioambiental de primer orden, que promete emociones fuertes en el agua y un fuerte impacto en tierra.

