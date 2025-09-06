El español Carlos Manera hará la última etapa con Biotherm

Carlos Manera en el puerto de Génova está preparado para afrontar la última etapa de The Ocean Race

El spañol Carlos Manera se ha incorporado a la tripulación del Biotherm, el líder de The Ocean Race Europe, sumando así un nuevo capítulo a su prometedora carrera en la vela oceánica, y lo hará en la última etapa entre Génova (Italia) y la Bahía de Boka (Montenegro) de 2000 millas y donde todo apunta que el equipo francés se coronará campeón después de haber ganado cuatro de las cinco etapas disputadas.

Manera, de 27 años, ha demostrado su valía en la vela de altura con un palmarés que incluye dos participaciones en la Mini Transat, así como experiencia en la Clase 40 y, más recientemente, en la clase IMOCA. Ha participado en regatas como la Course des Caps y la Fastnet Race de este año.

Un sueño hecho realidad

La incorporación de Manera al Biotherm representa un paso significativo en su trayectoria, que se ha caracterizado por la constancia y el crecimiento en el exigente mundo de la navegación oceánica. «Formar parte de un equipo tan eficaz, con un barco competitivo, es un sueño. Hay cierta presión por los resultados, pero prometo dar lo mejor de mí mismo», declaró el regatista español tras confirmar su participación.

El Biotherm, liderado por el navegante francés Paul Meilhat, llega a esta última etapa como uno el barco a batir, destacándose como el barco más consistente de la flota IMOCA. La llegada de Manera aporta frescura, ambición y un refuerzo de calidad al equipo, crucial en esta fase decisiva de la regata.

Único español en la vuelta a Europa

Con su participación en The Ocean Race Europe, Carlos Manera refuerza su perfil como uno de los talentos españoles llamados a brillar en la escena internacional de la vela oceánica. Será el único español en haber formado parte de una tripulación de The Ocean Race Europe, lo que es sin duda un escaparate para los mejores regatistas del mundo y ofrece una plataforma ideal para que Manera demuestre su capacidad y ambición como uno de los regatistas de referencia del futuro.

