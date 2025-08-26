Cartagena despide con honores a los siete barcos partipantes en la vuelta a Europa

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras en el acto de intercambio de banderas con Niza

Cartagena vivió este martes una despedida por todo lo alto a la flota de The Ocean Race Europe 2025, que tras cuatro intensas jornadas de actividades en tierra volvió al mar para afrontar la tercera etapa del recorrido continental. Autoridades, aficionados y curiosos abarrotaron el puerto para dar el último adiós a los siete IMOCA 60 que, puntualmente a las 15:00 horas, partieron hacia Niza, donde está prevista su llegada a finales de semana.

La salida no defraudó. Un viento de más de 18 nudos del nordeste garantizó un arranque vibrante, con la flota muy compacta y duelos directos desde los primeros metros. El Team Holcim PRB y el Allagrande Mapei llegaron a navegar tan cerca que hicieron recordar el incidente que ambos protagonizaron en Kiel, en la primera etapa. Esta vez no pasó de un susto, aunque poco después fue el propio Mapei el que volvió a mantener un cerrado mano a mano, en este caso con el Amaala de Alan Roura.

El Biotherm, líder sólido de la general, optó por una estrategia más conservadora: mantenerse ligeramente separado de la flota para evitar riesgos innecesarios. Con casi 700 millas de recorrido por delante, Paul Meilhat y su tripulación no tenían necesidad de entrar en batallas tempranas.

Biotherm y Team Amaala en las primeras millas tras abandonar Cartagena jean-louis carli

En las primeras millas, Biotherm y Holcim PRB eligieron el bordo pegado a tierra, navegando frente a la Costa Cálida en dirección a El Gorguel y Portman, alternándose el liderato. Más atrás se situaban Paprec Arkéa, Allagrande Mapei, Be Water Positive y Team Amaala, mientras el Team Malizia de Boris Herrmann buscaba su propia ruta, alejándose hacia el este con una apuesta más radical en busca de mejor viento.

La estrategia nocturna será clave. Los partes apuntaban a una caída de la intensidad del viento en la tarde del martes, seguida de un nuevo refuerzo de la brisa en la madrugada del miércoles, cuando la flota se encuentre a la altura de la costa alicantina. Un escenario que promete volver a agitar la clasificación antes de que la regata enfile su rumbo definitivo hacia Niza.