Cartagena despedirá a la flota con el Biotherm como firme líder

El Biotherm a su llegada a Matoshinos donde la flota hizo un pit stop en la segunda etapa

Cartagena se prepara para despedir este martes a la flota de siete IMOCA 60 que compiten en The Ocean Race Europe 2025. A las 15:00 horas está previsto el inicio de la tercera etapa, que unirá la ciudad murciana con Niza en un recorrido de 650 millas náuticas a través del Mediterráneo.

El Biotherm de Paul Meilhat afronta la salida como sólido favorito tras firmar un inicio de campeonato impecable. El barco francés llega invicto y con una ventaja de siete puntos sobre el Paprec Arkéa de Yoann Richomme, su rival más directo. El equipo galo ha demostrado una notable regularidad, incluso en la exigente etapa reina Portsmouth-Cartagena, donde Arkéa llegó a liderar frente a la costa andaluza antes de ceder finalmente ante la eficacia del Biotherm.

En la pugna por el podio también entra en juego el Team Holcim PRB de Rosalin Kuiper. El conjunto suizo, obligado a retirarse en la primera etapa tras una colisión con Allagrande Mapei, recibió el domingo una compensación del Jurado Internacional. La resolución concede a Holcim una media de puntos calculada en función de sus resultados entre las etapas 2 y 5, lo que refuerza sus opciones de ascender posiciones. Actualmente ocupa la cuarta plaza, a solo dos puntos del Team Malizia de Boris Herrmann, tercero en la general.

Más atrás, la lucha la protagonizan los debutantes. El canadiense Canada Ocean Racing - Be Water Positive, de Scott Shawyer, mantiene el pulso con el italiano Allagrande Mapei de Ambrogio Beccaria, mientras que el suizo Team Amaala de Alan Roura cierra la clasificación. Este último apenas contará con 48 horas de descanso tras llegar a Cartagena la noche del domingo, después de 7 días, 4 horas, 10 minutos y 5 segundos de navegación. Para esta tercera etapa, Roura renovará a toda su tripulación salvo él mismo, en busca de nuevas energías para afrontar el desafío mediterráneo.

Con tres etapas aún por delante, el Biotherm parte como referente, pero la incertidumbre del Mediterráneo y la presión de sus rivales prometen mantener la emoción hasta el desenlace en Montenegro.

