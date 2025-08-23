Biotherm no cede y conquista Cartagena

La tripulación del Biotherm a su llegada de madrugada al puerto de Cartagena

El Biotherm de Paul Meilhat volvió a demostrar que es el rival a batir en The Ocean Race Europe 2025. El barco francés cruzó primero la línea de llegada de la etapa reina en Cartagena, sellando un pleno de puntos que le consolida al frente de la general. Meilhat y su tripulación completaron las 1.400 millas en 5 días, 10 horas, 53 minutos y 49 segundos, sumando 16 puntos más a su casillero: dos en la puerta de The Needles, siete en el paso por Matosinhos-Oporto y otros siete en la llegada a aguas murcianas.

«Ha sido una etapa durísima, muy larga. Estamos agotados», admitió el patrón galo de madrugada, al llegar a puerto cartagenero. «En el Mediterráneo supimos aprovechar mejor nuestro barco y volamos en ceñida ligera».

El Holcim PRB de Rosalin Kuiper firmó su mejor resultado, segundo en Cartagena (5d 12h 19m 38s), mientras que el Paprec Arkéa de Yoann Richomme, que lideró parte del recorrido frente a la costa andaluza, terminó tercero (5d 14h 37m 41s).

La flota permanecerá amarrada en el Puerto de Cartagena hasta el martes 26 de agosto, fecha en la que partirá rumbo a Niza para disputar la tercera etapa de la regata continental. A largo de estos cuatro días el puerto de Cartagena ofrecerá a todos los aficionados y visitantes multitud de eventos tanto deportivos, sociales y culturales.

