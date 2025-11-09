Suscribete a
ABC Premium

lIGA 6 METROS

El Desafío Barceló es para el Alibabá II

La última regata de la temporada de 6 Metros no pudo contar ni con Bribon ni Titia

La tripulación del Ali Babá flanqueada por el Rey Don Juan Carlos y Pedro Campos
La tripulación del Ali Babá flanqueada por el Rey Don Juan Carlos y Pedro Campos maría muiña

J.S.

Alibabá II, del Monte Real Club de Yates, se llevó el Desafío Barceló y cierra la temporada 2025 de la clase 6 Metros en Sanxenxo. La tripulación de Miguel Lago se impuso con autoridad en la última cita del año en la ría de Pontevedra. ... De esta forma se ponía el punto final a la temporada 2025 de la clase 6 Metros en aguas de Sanxenxo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app