Copa España 6M «Bribon 500» y «Seljm», líderes del Trofeo Xacobeo Mañana domingo, último día con todo por decidir

ABC_N Sanxenxo (Pontevedra) Actualizado: 28/11/2020 20:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los dominadores de las dos últimas temporadas en la clase 6 Metros no han tardado en coger las riendas del Campeonato de España – Trofeo Xacobeo que se disputa desde el pasado viernes y hasta mañana en Sanxenxo (Pontevedra). El Bribon 500 de Jane Abascal (Clásicos) y el Seljm de Henrique Anjos (Open) son los nuevos líderes en detrimento de Titia y Maybe XIV, respectivamente. Ambos descienden a la tercera plaza de sus respectivas categorías.

Dos victorias para «Seljim»

Con 11 nudos de viento de dirección Sureste y poca ola, a las 13:30 horas comenzaba una peleada primera regata. Fueron poco más de cinco millas de recorrido frente a las instalaciones del Real Club Náutico de Sanxenxo en las que los líderes actuales se llevaban el gato al agua.

Conforme avanzaba el día, bajaba la intensidad de viento hasta los 5-6 nudos y continuaba la inestabilidad de dirección, aunque el Comité conseguía dar salida a una segunda prueba a las 15:00 horas.

En los Clásicos, Bribon 500 cometía un fuera de línea (salida prematura) por lo que tenía que retomar la salida mientras Caprice, a los mandos de Iñigo Echenique, cogía la delantera. Jane Abascal y su tripulación hilaron fino, recuperando terreno para ponerse de nuevo en cabeza aunque no pudieron evitar que, en la segunda ceñida, Caprice volviese a adelantarlo, ganando así los de Echenique la segunda manga.

Hablan los nuevos líderes

El patrón habitual del Bribon 500, Pedro Campos, no ha podido finalmente estar en el agua por lo que el experimentado Jane Abascal continúa a los mandos del vigente campeón mundial y europeo de la clase 6 Metros.

“Ha sido una regata muy disputada y difícil porque el viento ha sido inestable, por lo que había que estar muy atento a todos los cambios y rachas que había. Tenemos un nivel de flota bastante alto y en cuanto cometes errores te vas para atrás. No es que hayamos cometido muchos hoy, sólo en la salida de la segunda prueba, que nos hemos precipitado, y en la última popa, que en los últimos metros con viento complicado no hemos estados muy acertados. Pero un primero y un segundo, es un buen resultado”.

Con un solo punto de ventaja sobre su máximo perseguidor, Caprice, y un parte meteorológico para mañana complicado en lo que se refiere a intensidad de viento, Abascal dice entre risas que “habrá que torear lo que sale. Me gustaría que hubiese 12 o 15 nudos y viento estable, pero el parte no es ni parecido. Lo principal será no cometer errores y estar acertado en los momentos clave como es la primera ceñida de cada prueba”.

Henrique Anjos es normalmente el táctico del barco portugués Seljm. En este Trofeo Xacobeo ha tenido que coger el mando que le cede su armador Patrick Monteiro. Con dos victorias parciales no puede estar más que satisfecho del día de hoy: “Es un muy buen resultado. Hemos salido bien en las dos pruebas y controlado ambas regatas desde el principio. Somos un equipo que somos siempre la misma tripulación. Tratamos de hacer las cosas lo más sencillas posible y no complicarnos demasiado”.

“Ponemos el foco de atención en nuestro barco y en las condiciones que hay en ese momento, y luego ya vemos lo que hacemos”, añade al preguntarle por la filosofía de su equipo. “Centrarnos en nuestro barco, hacerlo lo mejor posible, controlar lo que nosotros podemos… El parte para mañana es difícil, así que va a ser más complicado hacerlo bien pero en definitiva, eso es la vela, no se puede controlar todo”.

Para mañana domingo, última jornada de competición, las pruebas no comenzarán hasta las 12:30 horas.

La entrega de trofeos, que será al aire libre y con el aforo limitado a los participantes para mantener las medidas sanitarias anticovid, está programada para las 16:30 horas y se prevé que asistan el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro; la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; el director de la Escuela Naval Militar de Marín, Ignacio Cuartero; y el delegado de vela del Real Club Náutico de Sanxenxo, Fernando Casas-Arruti.

El Trofeo Xacobeo reúne estos días no sólo a regatistas de la clase 6 Metros sino también a diseñadores navales con creaciones punteras que demuestran que la tecnología, el diseño y la construcción naval en Galicia están muy vivos.