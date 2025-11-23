Suscribete a
La 44Cup Marina Jandía es para GeMera, el circuito para Nika y Lanzarote Calero se consolida

Fuerteventura ha cerrado la 44Cup 2025 y Puerto Calero abrirá la 2026

Dani Calero, Alfredo González, Nano Negrín y Alberto Padrón en la popa del Lanzarote Calero Sailing Team
Dani Calero, Alfredo González, Nano Negrín y Alberto Padrón en la popa del Lanzarote Calero Sailing Team sailing energy

JAUME SOLER

Fuerteventura

La 44Cup bajó el telón de su temporada 2025 en Marina Jandía, el nuevo puerto deportivo de Calero Marinas que comienza a tomar forma en Morro Jable, en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura, con un final vibrante que coronó al equipo sueco ... GeMera como vencedor del evento majorero. En la clasificación general del circuito, el triunfo fue para el Team Nika, que cierra el año como el equipo más regular del campeonato.

