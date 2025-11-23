La 44Cup Marina Jandía es para GeMera, el circuito para Nika y Lanzarote Calero se consolida

La 44Cup bajó el telón de su temporada 2025 en Marina Jandía, el nuevo puerto deportivo de Calero Marinas que comienza a tomar forma en Morro Jable, en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura, con un final vibrante que coronó al equipo sueco ... GeMera como vencedor del evento majorero. En la clasificación general del circuito, el triunfo fue para el Team Nika, que cierra el año como el equipo más regular del campeonato.

Para el conjunto anfitrión, el Lanzarote Calero Sailing Team, esta última parada tuvo un sabor agridulce. La tripulación de Daniel Calero finalizó novena en Marina Jandía y concluyó décima en el global de la temporada. Aun así, el equipo mira ya hacia el futuro: el inicio de la campaña 2026 será en Puerto Calero, del 4 al 8 de febrero, donde esperan arrancar con fuerza.

Potencial de Marina Jandía

La 44Cup Marina Jandía se estrenó con unas condiciones excepcionales: vientos sólidos, oleaje exigente y un campo de regatas que convenció plenamente a la flota internacional. Las 12 pruebas programadas se completaron sin contratiempos, permitiendo que cada día ofreciera un espectáculo náutico de primer nivel. Las tripulaciones señalaron al concluir que Fuerteventura tiene todo para convertirse en sede fija del circuito.

Contratiempos para el equipo local

El Lanzarote Calero Sailing Team dejó destellos de calidad, especialmente en velocidad y toma de decisiones. Sin embargo, las penalizaciones acumuladas y, sobre todo, la avería en el timón sufrida el sábado —que impidió al barco competir en dos mangas— marcaron su resultado final. En la última jornada los parciales fueron 7-9-7, insuficientes para mejorar posiciones en la tabla.

«El nivel de la 44Cup es altísimo», valoró Daniel Calero. «Este año hemos completado la temporada con barco propio, algo fundamental para crecer. Pero aquí los equipos llevan muchos años juntos y se nota. Necesitamos dos o tres temporadas para consolidarnos arriba, y en eso estamos».

GeMera fue el gran triunfador

El sueco GeMera, guiado por el experimentado italiano Francesco Bruni, remató la regata con tres victorias consecutivas en las últimas mangas. Ese sprint final le permitió subir a lo más alto del podio por delante del monegasco Team Nika, segundo, y del también sueco Artemis Racing, tercero.

Proyecto canario

El Lanzarote Calero Sailing Team compite gracias al apoyo de Turismo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Calero Marinas y Calmar, además del respaldo de EquipYacht, Alegra Travels, Harken, Gottifredi Maffioli, North Sails y Magic Marine, junto a los patrocinadores internacionales Lanzarote Investment y John D. Wood & Co.

Con el éxito deportivo y organizativo registrado en Marina Jandía, la 44Cup cierra una edición memorable y deja a Fuerteventura posicionada como nuevo referente de la vela de alto nivel.

La temporada 2026 de la 44Cup arrancará la primera semana de febrero, del 4 al 8 en Puerto Calero, Lanzarote.